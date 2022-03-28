Continental представляет в России самые прочные шины UltraContact

Специально для UltraContact немецкие инженеры разработали резиновую смесь YellowChili, которая содержит специальную сетку полимерных соединений с повышенным сопротивлением к истиранию. Высококачественные компоненты в составе резиновой смеси обеспечивают надежное сцепление с асфальтом, улучшая тормозные характеристики, а также управляемость автомобиля.

Кроме того, серьезно поменяли и рисунок протектора. Благодаря сочетанию большого количества прорезей с твердыми ребрами обеспечивается высокая жесткость и стабильность шины, так как давление равномерно распределяется по всей зоне контакта покрышки с асфальтом. Дополнительную прочность придает ребро защиты обода, которое предохраняет от повреждений нижнюю часть боковины шины.

Новая модель выпускается для дисков диаметром от 14 до 20 дюймов, шириной от 155 до 245 миллиметров. В зависимости от типоразмера, индекс скорости UltraContact может достигать 300 км/ч.