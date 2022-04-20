Continental возобновил производство автомобильных шин в России

Производитель шин Continental решил не подвергать себя риску уголовно-правового преследования в случае невыполнения локальных заказов. Не исключено, что вскоре калужской завод компании вновь сможет забуксовать, изготавливая продукцию лишь определенными партиями.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе компании, «Continental продолжает обеспечивать отгрузку и продажу шин российским покупателям в соответствии с условиями заключенных договоров. Запуск производства осуществляется в целях пополнения запасов готовой продукции и удовлетворения текущего спроса на первичном и вторичном рынках».

Правда, производственный план «будет корректироваться в зависимости от меняющихся потребностей в продукции завода российских автопроизводителей и дистрибьюторов, а также с учетом логистической ситуации, доступности сырья и иных объективных факторов, влияющих на производственный цикл» — добавили «АвтоВзгляду» в российском представительстве Continental.

Стоит напомнить, что из-за антироссийских санкций свои предприятия «заморозили» и другие шинники. В частности, японские Bridgestone и Yokohama, итальянская Pirelli и французский Michelin. А вот финская Nokian останавливать производство автомобильных покрышек в Санкт-Петербурге не намерена, хотя и заказы на грузовые шины в России пока не принимаются.