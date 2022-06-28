Производитель автомобильных шин Nokian Tyres окончательно уходит из России

Финская компания-производитель автомобильных покрышек Nokian Tyres решила начать «контролируемый уход» с российского рынка, сообщает РИА Новости. Помимо сбытовой сети, в России концерну принадлежит предприятие по выпуску легковых шин в городе Всеволожск под Санкт-Петербургом. Его производственная мощность превышает 15 млн. автомобильных колес в год.

— Подготовка к выходу начнется немедленно, и компания оценит различные варианты. Процесс будет осуществляться с учетом интересов местных сотрудников и законодательства, — сказано в официальном сообщении финского концерна.

Параллельно было объявлено, что с сегодняшнего дня Андрей Пантюхов, возглавлявший бизнес-направление компании в России и Азии, больше не является членом команды Nokian Tyres.

Несколькими часами ранее стало известно, что французский производитель шин Michelin также решил полностью свернуть деятельность в России. Свои активы, включающие производственную площадку мощностью 1,5—2 миллиона легковых шин в год, расположенную в Давыдово в 100 км от Москвы, Michelin планирует передать «локальному менеджменту».