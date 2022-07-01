Почему категорически нельзя устанавливать на авто колеса увеличенного диаметра

Не секрет, что на штатной резине фактически все автомобили смотрятся менее эффектно, как если бы были обуты в шины большего диаметра. Некоторые автопроизводители даже допускают это. Правда, цена за комплект шин размерностью больше на дюйм-другой может довольно сильно истощить кошелек автовладельца. Ведь в некоторых случаях поменять придется в том числе и диски. Но даже это не останавливает любителей выглядеть на дороге круто. А дальше, все как с накачиванием губ — с каждым разом кажется, что вот еще бы на размерчик больше моей машине колеса не помешают. И здесь, как и в случае с губами, многие ошибаются, не имея представления о том, какие последствия их ожидают.
Для начала стоит напомнить, что колеса большего диаметра, не разрешенного автопроизводителем и не значащегося в эксплуатационной документации, запрещены к установке техрегламентом Таможенного союза. Про всякие «разварки» и прочий «самопал» и вовсе речи не идет — строжайше запрещено. И тем не менее, ставят! Потому, как законы придумывать — это одно. А следить за их исполнением — совершенно другое. Ну, а раз так, давайте разберемся, чем еще грозит установка колес нестандартного диаметра.
Итак, если установка шин размерностью больше допустимой предусматривает, в том числе, и замену дисков, то это, прежде всего, влечет увеличение массы колеса в целом. В свою очередь, это нагружает двигатель — ему потребуется больше энергии, чтобы раскрутить более тяжелые колеса. Следовательно, увеличивается расход топлива, ухудшается динамика, быстрее изнашиваются элементы подвески, которая рассчитана на определенную нагрузку.
С увеличением диаметра колесных дисков, как правило, увеличивается и их ширина, а также глубина посадки дисков в колесных арках. Возвращаясь к возросшей нагрузке, вспоминаем, что у любого автомобиля есть ступичные подшипники, которые ох как чувствуют подобные изменения. А значит, готовимся к тому, что с установкой более тяжелых колес их ресурс существенно сократится.
Вес самих шин также отличается — резина большего диаметра, естественно, тяжелее. И это тоже идет в копилку неподрессоренных масс. Если хочется больший диаметр колес без ущерба просвету в колесных арках, то, как правило, устанавливая новые диски, на них ставят резину с более низким профилем. А это, друзья, прямая дорога к дискомфорту в езде — низкий профиль идет по асфальту заметно жестче, считывая подробно все мелкие неровности.
Ударные нагрузки низкопрофильные шины тоже держат хуже. А это опять урон дискам и подвеске. Ко всему прочему, риск повредить низкопрофильные «катки» существенно выше, чем более высокие покрышки. Да и улететь на более широких шинах в сильный ливень больше шансов из-за склонности последних к аквапланированию.
Но и это еще не все. Колеса большего диаметра компенсируют неточность спидометра, который изначально завышает реальную скорость на несколько километров. Если колеса сильно больше, то и неточность показаний будет уже не в пользу автовладельца.
Если вы решили поставить на свой автомобиль колеса большего диаметра, то делайте это с умом. Сверьтесь с технической документацией и ознакомьтесь с рекомендациями автопроизводителя. Устанавливайте шины и диски только разрешенных размеров. Тогда и машине не навредите, и вид ее будет вас удовлетворять полностью. Ведь здесь, как и с губами, важно не переборщить.