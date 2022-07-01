Почему категорически нельзя устанавливать на авто колеса увеличенного диаметра

Не секрет, что на штатной резине фактически все автомобили смотрятся менее эффектно, как если бы были обуты в шины большего диаметра. Некоторые автопроизводители даже допускают это. Правда, цена за комплект шин размерностью больше на дюйм-другой может довольно сильно истощить кошелек автовладельца. Ведь в некоторых случаях поменять придется в том числе и диски. Но даже это не останавливает любителей выглядеть на дороге круто. А дальше, все как с накачиванием губ — с каждым разом кажется, что вот еще бы на размерчик больше моей машине колеса не помешают. И здесь, как и в случае с губами, многие ошибаются, не имея представления о том, какие последствия их ожидают.

Для начала стоит напомнить, что колеса большего диаметра, не разрешенного автопроизводителем и не значащегося в эксплуатационной документации, запрещены к установке техрегламентом Таможенного союза. Про всякие «разварки» и прочий «самопал» и вовсе речи не идет — строжайше запрещено. И тем не менее, ставят! Потому, как законы придумывать — это одно. А следить за их исполнением — совершенно другое. Ну, а раз так, давайте разберемся, чем еще грозит установка колес нестандартного диаметра.

Итак, если установка шин размерностью больше допустимой предусматривает, в том числе, и замену дисков, то это, прежде всего, влечет увеличение массы колеса в целом. В свою очередь, это нагружает двигатель — ему потребуется больше энергии, чтобы раскрутить более тяжелые колеса. Следовательно, увеличивается расход топлива, ухудшается динамика, быстрее изнашиваются элементы подвески, которая рассчитана на определенную нагрузку.