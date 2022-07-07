Откуда дровишки: российский рынок завалили подержанными шинами в состоянии новых

Стоило на западе прогреметь, а курсу национальной валюты окрепнуть, как россияне мгновенно вспомнили уроки лихих девяностых. Мгновенно появились тропинки и дорожки в соседние, порой весьма агрессивно настроенные государства, откуда малыми и большими «подводами» потащили запчасти и комплектующие. Рынок требует, значит, есть возможность зарабатывать.
Многочисленные заявления официальных поставщиков и производителей шинной промышленности о закрытии или замораживании своих заводов сработали, как триггер: через Белоруссию, Казахстан и Владивосток в Россию пошли караваны не только с целыми автомобилями, но и запчастями к ним. В том числе — шинами. Увядший рынок «подержанной резины», которому, казалось бы, осталось дожить последние дни, воспарил и разросся до невиданных с конца прошлого века размеров. Сотни вариантов и размерностей, есть все. Подходи, торопись, покупай.
Старый Свет известен довольно строгими требованиями к автомобильным покрышкам, откатывать которые «до кордов» нельзя даже в относительно небогатых странах Восточной Европы. Несмотря на залихватские, порой за гранью дипломатии, волеизъявления политиков, приграничный люд всегда ищет возможности заработать на своем географическом положении. Пока в высших эшелонах ставят ультиматумы, простой народ ищет пути получения прибыли. И находит: Белоруссия стала настоящим транспортным узлом между Европой и Россией, через который в огромных количествах едут дешевые подержанные шины оттуда сюда. Второй важный «хаб» — Казахстан. Гремящие запреты, как водится, не исполняются на местах, поэтому с юга в Россию въезжают фуры с покрышками из Эмиратов: отсюда везут разного рода «премиум», как по размерностям, так и по бренду.
Но самый большой приток шин б/у — из Японии. Дальний Восток и Сибирь всегда покупали качественные и недорогие японские покрышки, позволяющие отъездить без проблем и вопросов 3—4 сезона, а сейчас эти «настроения» дошли и до Центральной России. Локальные японские бренды отличаются достойным качеством, а остаток протектора зачастую можно охарактеризовать, как «доехал от салона до дома». Стоит такое удовольствие вдвое дешевле, чем новая шина.