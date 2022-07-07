Откуда дровишки: российский рынок завалили подержанными шинами в состоянии новых

Стоило на западе прогреметь, а курсу национальной валюты окрепнуть, как россияне мгновенно вспомнили уроки лихих девяностых. Мгновенно появились тропинки и дорожки в соседние, порой весьма агрессивно настроенные государства, откуда малыми и большими «подводами» потащили запчасти и комплектующие. Рынок требует, значит, есть возможность зарабатывать.

Многочисленные заявления официальных поставщиков и производителей шинной промышленности о закрытии или замораживании своих заводов сработали, как триггер: через Белоруссию, Казахстан и Владивосток в Россию пошли караваны не только с целыми автомобилями, но и запчастями к ним. В том числе — шинами. Увядший рынок «подержанной резины», которому, казалось бы, осталось дожить последние дни, воспарил и разросся до невиданных с конца прошлого века размеров. Сотни вариантов и размерностей, есть все. Подходи, торопись, покупай.