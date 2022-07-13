Почему балансировка колес — бесполезная процедура

Многие водители сталкивались на своих машинах с биением одного или нескольких колес. Чаще всего оно возникает при дисбалансе последних относительно оси вращения. Например, диск или шина оказались повреждены после попадания в глубокую выбоину в асфальте. Или же это обыкновенный брак покрышки или диска, на котором она сидит.
Также к дисбалансу может привести некачественный ремонт шины и диска, асимметричный рисунок протектора или же неравномерный износ покрышки и ее возрастная деформация. В конце концов, при эксплуатации мог отвалиться уравновешивающий грузик. В общем, есть масса способов разбалансировать колеса, но не все они ведут вас в шиномонтаж, работники которого всегда готовы восстановить равновесие при помощи специальной аппаратуры и грузиков, монтирующихся на диск колеса. Увы, бывает и так, что даже при отличных показаниях на балансировочном станке колесо продолжает вибрировать. Как такое может быть?
Впрочем, сперва разберемся, к чему ведет дисбаланс колес, ведь вибрации по кузову и биение в руле — это не все прелести разбалансировки. Например, если дисбаланс сильный, и не устраняется автовладельцем длительное время, то вибрирующее колесо сильно нагружает ступичный подшипник, который в последствии придется заменить на новый. Именно поэтому рекомендуется время от времени балансировать колеса, и обязательно делать это даже, когда они собраны из новых дисков и шин.
Однако есть ситуации, когда бежать на шиномонтаж не нужно. Например, заехали вы в снег. Тот налип на теплый диск — и вот вам повод для биения. На скорости 80—100 км/ч колесо начинает нервно дрожать, передавая все вибрации на рулевое колесо. Поездка в мгновение становится некомфортной. То же самое происходит, когда на диск налипает грязь. И в этом случае проблема решается обыкновенной мойкой. Снег растапливается, грязь смывается, и баланс восстанавливается.
Не нужно балансировать колеса и тогда, когда комплект резины на замену, посаженный на диски, храниться должным образом. Но есть и другие случаи, когда балансировка вроде и нужна, но оказывается бесполезной. Она попросту не может решить проблему, по которой даже отбалансированное в ноль колесо продолжает вибрировать. Виной всему — нарушенная геометрия диска. По этой причине вибрации на кузове и биение в руль никуда не денутся, как бы ни старался работник шиномонтажа. Проверить это можно, разъединив колесо и диск, и прокрутив последний на балансировочном станке.
Впрочем, и в этом случае можно вернуться к балансировке после восстановления геометрии диска. Вот только не все диски хорошо переносят подобную процедуру. Так, например, легко восстановить геометрию на штампованных дисках. А вот кованые и литые после того, как их прокатать на специальном станке, теряют свои характеристики и становятся небезопасными. Виной всему — непостоянное давление на диск и термонагруженность в определенной точке, которые оказывают разрушительное воздействие на структуру диска. В конце концов, диск может развалиться прямо на ходу.
Есть и другая причина — отсутствует центровка колеса на ступице. Иными словами, колесо люфтит. И это легко проверить, отвернув немного болты, и подвигав колесо, не снимая со ступицы, вверх и вниз. Люфт в 1 мм и больше считается критическим. Многие пытаются устранить проблему при помощи центровочных колец или более точной посадке диска на ступицу. Однако все это, что называется, мертвому припарка. На деле лучше отказаться от использования таких дисков.