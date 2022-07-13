Почему балансировка колес — бесполезная процедура

Многие водители сталкивались на своих машинах с биением одного или нескольких колес. Чаще всего оно возникает при дисбалансе последних относительно оси вращения. Например, диск или шина оказались повреждены после попадания в глубокую выбоину в асфальте. Или же это обыкновенный брак покрышки или диска, на котором она сидит.

Также к дисбалансу может привести некачественный ремонт шины и диска, асимметричный рисунок протектора или же неравномерный износ покрышки и ее возрастная деформация. В конце концов, при эксплуатации мог отвалиться уравновешивающий грузик. В общем, есть масса способов разбалансировать колеса, но не все они ведут вас в шиномонтаж, работники которого всегда готовы восстановить равновесие при помощи специальной аппаратуры и грузиков, монтирующихся на диск колеса. Увы, бывает и так, что даже при отличных показаниях на балансировочном станке колесо продолжает вибрировать. Как такое может быть?

Впрочем, сперва разберемся, к чему ведет дисбаланс колес, ведь вибрации по кузову и биение в руле — это не все прелести разбалансировки. Например, если дисбаланс сильный, и не устраняется автовладельцем длительное время, то вибрирующее колесо сильно нагружает ступичный подшипник, который в последствии придется заменить на новый. Именно поэтому рекомендуется время от времени балансировать колеса, и обязательно делать это даже, когда они собраны из новых дисков и шин.

Однако есть ситуации, когда бежать на шиномонтаж не нужно. Например, заехали вы в снег. Тот налип на теплый диск — и вот вам повод для биения. На скорости 80—100 км/ч колесо начинает нервно дрожать, передавая все вибрации на рулевое колесо. Поездка в мгновение становится некомфортной. То же самое происходит, когда на диск налипает грязь. И в этом случае проблема решается обыкновенной мойкой. Снег растапливается, грязь смывается, и баланс восстанавливается.