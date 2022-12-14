3 совершенно глупых ошибки водителей, приводящих к потере шипов из шин

Кроме того, не стоит крутить рулевым колесом на сухом покрытии, стоя при этом на месте. Работать «баранкой» даже на парковке все же рекомендуется в движении. А еще немаловажно следить за давлением в шинах, ибо отклонение от нормы тоже грозит преждевременным вылетом шипов из покрышки.

Отдельно следует обратить внимание на неправильную балансировку колес, когда происходит неравномерное сцепление шин с дорожным полотном. При усиленной нагрузке того или иного обода шипы имеют шанс деформироваться, а в последствии и оторваться. Особенно на высоких скоростях. А это ко всему прочему еще и может обернуться серьезным ДТП.

Наконец, избегайте перегрева «резины» — не эксплуатируйте ее при плюсовой температуре, а заодно и избегайте попадания в ямы. Состав банально не рассчитан на резкий перепад температур и тяжелые механические нагрузки.