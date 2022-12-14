3 совершенно глупых ошибки водителей, приводящих к потере шипов из шин

Фото: АвтоВзгляд
Известный факт: когда из шин выпадают шипы, ездить на такой «резине» попросту небезопасно. Сцепление с поверхностью заметно ухудшается, траектория маневров — нарушается, а тормозной путь — увеличивается. При этом лишить обод «клыков» можно всего за один сезон. Достаточно совершить несколько ошибок, которые могут закончиться для водителя плачевно.
Лика Затворная

Если покрышка лишилась половины «колючек», то эксплуатировать ее противопоказано. А растерять шипы — проще простого. Портал «АвтоВзгляд» подскажет, как избежать подобной участи.

И, прежде всего, обратим внимание на частые пробуксовки, которые на асфальте и даже на льду легко обернутся для шины потерей «зацепов». Проскальзывание колес отнюдь не медленно, но верно приводит к утрате шипов из резинового слоя. Лучше избегать скольжения, как при ускорении, так и в ходе торможения. Трогаться следует плавно, медленно цепляясь за поверхность, а замедляться — точечными нажатиями на педаль тормоза. Таким образом, вы сможете сохранить не только покрышки, но иногда и собственную жизнь.

Фото: АвтоВзгляд

Кроме того, не стоит крутить рулевым колесом на сухом покрытии, стоя при этом на месте. Работать «баранкой» даже на парковке все же рекомендуется в движении. А еще немаловажно следить за давлением в шинах, ибо отклонение от нормы тоже грозит преждевременным вылетом шипов из покрышки.

Отдельно следует обратить внимание на неправильную балансировку колес, когда происходит неравномерное сцепление шин с дорожным полотном. При усиленной нагрузке того или иного обода шипы имеют шанс деформироваться, а в последствии и оторваться. Особенно на высоких скоростях. А это ко всему прочему еще и может обернуться серьезным ДТП.

Наконец, избегайте перегрева «резины» — не эксплуатируйте ее при плюсовой температуре, а заодно и избегайте попадания в ямы. Состав банально не рассчитан на резкий перепад температур и тяжелые механические нагрузки.

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14 декабря 2022
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