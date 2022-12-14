3 совершенно глупых ошибки водителей, приводящих к потере шипов из шин

Если покрышка лишилась половины «колючек», то эксплуатировать ее противопоказано. А растерять шипы — проще простого. Портал «АвтоВзгляд» подскажет, как избежать подобной участи.
И, прежде всего, обратим внимание на частые пробуксовки, которые на асфальте и даже на льду легко обернутся для шины потерей «зацепов». Проскальзывание колес отнюдь не медленно, но верно приводит к утрате шипов из резинового слоя. Лучше избегать скольжения, как при ускорении, так и в ходе торможения. Трогаться следует плавно, медленно цепляясь за поверхность, а замедляться — точечными нажатиями на педаль тормоза. Таким образом, вы сможете сохранить не только покрышки, но иногда и собственную жизнь.
Кроме того, не стоит крутить рулевым колесом на сухом покрытии, стоя при этом на месте. Работать «баранкой» даже на парковке все же рекомендуется в движении. А еще немаловажно следить за давлением в шинах, ибо отклонение от нормы тоже грозит преждевременным вылетом шипов из покрышки.
Отдельно следует обратить внимание на неправильную балансировку колес, когда происходит неравномерное сцепление шин с дорожным полотном. При усиленной нагрузке того или иного обода шипы имеют шанс деформироваться, а в последствии и оторваться. Особенно на высоких скоростях. А это ко всему прочему еще и может обернуться серьезным ДТП.
Наконец, избегайте перегрева «резины» — не эксплуатируйте ее при плюсовой температуре, а заодно и избегайте попадания в ямы. Состав банально не рассчитан на резкий перепад температур и тяжелые механические нагрузки.