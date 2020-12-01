Как самому восстановить вылетевшие из покрышек шипы

Разбитые дороги, неаккуратное вождение и брак — частые причины того, что зимняя шипованная шина теряет свой главный козырь — шипы. Если за сезон выпала пара штук, то бить тревогу рано. Но что делать, если «зубы» шины поредели изрядно?

Поможет повторная ошиповка шины. По большому счету переошиповка — такой же стандартный ремонтный процесс, как, например, восстановление протекторного слоя на грузовых покрышках, позволяющий вернуть ей прежние характеристики. Зимняя резина с хорошим протектором, но с выпавшими клыками, конечно, будет работать. Но, во-первых, у нее не будет преимуществ перед «липучкой». А во-вторых, ее характеристики, станут гораздо хуже, чем у нешипованной резины, потому как состав смеси и технология производства последней все же отличается от производства шин с шипами. А потому выходом является ремонт покрышки, когда в места выпавших шипов, мастера устанавливают новые.

Ремонтные шипы несколько отличаются от заводских. Для того, чтобы шип на замену гарантировано сел в посадочное место стандартного шипа, пусть даже оно деформировано после того, как последний был вырван с корнем, диаметр его посадочной шляпки делают существенно больше. Такой зуб плотно садится на место, и держится за него так же крепко, как подсевший на госконтракты проворовавшийся директор какого-нибудь предприятия.