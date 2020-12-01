Как самому восстановить вылетевшие из покрышек шипы

Разбитые дороги, неаккуратное вождение и брак — частые причины того, что зимняя шипованная шина теряет свой главный козырь — шипы. Если за сезон выпала пара штук, то бить тревогу рано. Но что делать, если «зубы» шины поредели изрядно?
Поможет повторная ошиповка шины. По большому счету переошиповка — такой же стандартный ремонтный процесс, как, например, восстановление протекторного слоя на грузовых покрышках, позволяющий вернуть ей прежние характеристики. Зимняя резина с хорошим протектором, но с выпавшими клыками, конечно, будет работать. Но, во-первых, у нее не будет преимуществ перед «липучкой». А во-вторых, ее характеристики, станут гораздо хуже, чем у нешипованной резины, потому как состав смеси и технология производства последней все же отличается от производства шин с шипами. А потому выходом является ремонт покрышки, когда в места выпавших шипов, мастера устанавливают новые.
Ремонтные шипы несколько отличаются от заводских. Для того, чтобы шип на замену гарантировано сел в посадочное место стандартного шипа, пусть даже оно деформировано после того, как последний был вырван с корнем, диаметр его посадочной шляпки делают существенно больше. Такой зуб плотно садится на место, и держится за него так же крепко, как подсевший на госконтракты проворовавшийся директор какого-нибудь предприятия.
Ремонтные шипы, как правило, бывают двух размеров — 8 и 9 мм. Мастер определяет степень изношенности протектора, и подбирает соответствующей высоты шипы. А далее в ход идет специальный пневматический пистолет или устройство, напоминающие шприц, с помощью которых посадочное место старого шипа максимально расширяется, и в него проталкивается новый.
Впрочем, не все покрышки можно просто взять и переошиповывать. Есть целый ряд факторов, которые не позволят добросовестному мастеру взяться за восстановление зимней покрышки.
Так, например, при сильном износе протектора и высоте посадочного места менее 7 мм шип попросту останется сильно торчать наружу. И после пары торможений с радостью покинет шину, испортив лакокрасочное покрытие какого-нибудь автомобиля или, что еще хуже, лобовое стекло.
Слишком высокий протектор также среди противопоказаний — новые шипы утонут в нем, и работать попросту не будут. Однако недобросовестные мастера в этом случае могут взяться за работу. Для них главное — прибыль. А то, что на кону чья-то жизнь — плевать. Поэтому, дабы избежать неприятностей, сперва стоит провести оценочную экспертизу протектора, а уж затем браться за его переошиповку.
Если шины изношены настолько, что их бескамерный слой стал разрушаться, то это тоже не сулит ничего хорошего. Воздух из покрышки попросту будет уходить через шип. Можно, конечно, поставить камеру. Однако и ездить на таких колесах не комфортно, и потратиться лишний раз тоже придется.
Но если вышеперечисленных противопоказаний нет, то лучше отремонтировать покрышку, вернув ей стальной оскал. Так будет надежнее и безопаснее для всех.