Индонезия хочет дружить: найдено решение проблемы дефицита шин в России

Пока одни разрывают контракты, перекрывают поставки и продают или «передают локальному менеджменту» заводы, другие — налаживают взаимоотношения. Никаких слов о поддержке здесь быть не может, это просто бизнес. Более того — бизнес мировой и глобальный, в котором нет места ни чувствам, ни эмоциям. Только холодный расчет. Подобная ситуация наблюдается фактически во всех направлениях торговли, и шины тут не исключение.

С 24 февраля 2022 года многие именитые бренды прекратили свое сотрудничество с российскими компаниями: разорвали контракты, закрыли офисы, перешли в режим ожидания. Этот маневр вызвал резкий рост цен на прилавках, хотя товара на складах было более чем достаточно. Но чем их пополнять? Нечем. Так что продавцы перешли на «параллельный импорт». А чтобы не так грустно было — резко взвинтили прайсы. Без обид, как говорится, всем «не сахар».

Прошел без малого год, однако конкретика так и не появилась: позиции многих популярных торговых марок все еще под вопросом (и не ушли, и не наладили поставки), отечественные бренды полностью покрыть потребность страны не могут, а китайские шины подходят не всем. И тут на рынок выходит новый игрок — Индонезия.