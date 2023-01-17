Индонезия хочет дружить: найдено решение проблемы дефицита шин в России

Пока одни разрывают контракты, перекрывают поставки и продают или «передают локальному менеджменту» заводы, другие — налаживают взаимоотношения. Никаких слов о поддержке здесь быть не может, это просто бизнес. Более того — бизнес мировой и глобальный, в котором нет места ни чувствам, ни эмоциям. Только холодный расчет. Подобная ситуация наблюдается фактически во всех направлениях торговли, и шины тут не исключение.
С 24 февраля 2022 года многие именитые бренды прекратили свое сотрудничество с российскими компаниями: разорвали контракты, закрыли офисы, перешли в режим ожидания. Этот маневр вызвал резкий рост цен на прилавках, хотя товара на складах было более чем достаточно. Но чем их пополнять? Нечем. Так что продавцы перешли на «параллельный импорт». А чтобы не так грустно было — резко взвинтили прайсы. Без обид, как говорится, всем «не сахар».
Прошел без малого год, однако конкретика так и не появилась: позиции многих популярных торговых марок все еще под вопросом (и не ушли, и не наладили поставки), отечественные бренды полностью покрыть потребность страны не могут, а китайские шины подходят не всем. И тут на рынок выходит новый игрок — Индонезия.
Посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес официально заявил, что прямо сейчас его государство занимается тем, что налаживает пути логистики в нашу страну целого ряда наименований продукции, в том числе и покрышек. Интересно, что у этих азиатов имеются собственные бренды, которые частично или полностью принадлежат большим шинным компаниям, но имеют куда больше возможностей для маневра, чем их юридические хозяева.
Например, индонезийский бренд Achilles неразрывно связан с безвременно покинувшей нас Nokian, а также с небезызвестной и даже почитаемой Yokohama. Эта марка производит качественные покрышки и прямо сейчас ведет активную кампанию по импорту своей продукции по всему миру. Кроме того, стоит присмотреться к Laufen, за которым скрывается Hankook. Да, это бюджетное подразделение корейского производителя, занимающееся традиционным делом всех дочерних компаний — выпуском старых моделей по куда более привлекательным прайсам.
Во всем этом благополучии есть только один скользкий вопрос: как быть с зимней резиной? Индонезийцы, иранцы и китайцы уже научились делать добротные летние шины, которые запросто заменят в России продукцию известных европейских и американских брендов, но вот с «шиповкой» и «фрикционкой» дела обстоят куда хуже. «Бюджетный сегмент» зачастую дубеет и со своей прямой обязанностью не справляется…
Так что, вероятно, этот сегмент целиком и полностью останется за российскими брендами. Например, за вновь образованными Torsten и Ikon, которые придут на смену Nokian и Nordman.