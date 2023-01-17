Почему на самом деле у многих автопроизводителей «упали» мобильные приложения

В силу того, что маркетинговые активности (а подобный софт — это в чистом виде элемент продвижения или маркетинга) были отключены сразу после 24 февраля, соглашения на обслуживание просто никто не продлил, да и новых тендеров не было. Приложение, как собственность бренда, осталось «висеть» на своем месте в App Store или Google Store, но пролонгацией его деятельности заниматься бесплатно никто не будет.

Впрочем, «упали» далеко не все утилиты. Например, «виджет» Mitsubishi все еще работает, но это представитель наиболее простых и «облегченных» приложений, которые и без «вмешательств» смогут прожить еще некоторое время.

Кроме того, не стоит забывать, что «на аутсорс» подобную деятельность отдавали не всегда — некоторые дистрибьюторы предпочитали нанять специального человека, занимающегося именно приложением. А в случае увольнения его обязанности перевешивали на тех, кто работал с сайтами или социальными сетями.

Одним словом, делать глубоко идущих выводов из новости о падении мобильных софтов автомобильных брендов не стоит. Это лишь один из элементов, который разве что показывает приоритеты и в трех случаях из четырех никак не связан с политикой того или иного автопроизводителя.