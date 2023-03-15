Сделка одобрена: что реально ждет завод Nokian после его продажи «Татнефти»

Вместе с началом СВО стартовал массовый исход иностранных брендов из России, многие из которых успели «пустить корни» — локализовать производства, построив у нас свои собственные предприятия. Большинство — для удовлетворения внутрероссийского спроса, хотя некоторые «местечковые» площадки стали флагманскими. Например, шинный завод Nokian, поставлявший свою продукцию за рубеж — даже в США!

Однако главным потребителем издревле популярных в наших широтах покрышек была и остается Россия. Уж кто бы спорил, что Nokian для многих ассоциируется с качеством — особенно, если речь идет о зимних шинах. Но несмотря на быстро найденного покупателя — компанию «Татнефть» — завод до сих пор простаивает, поскольку идут сложные и чрезмерно длительные бюрократические процедуры.

Впрочем, просвет уже виден: Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации одобрила сделку по приобретению «Татнефтью» российских активов Nokian.