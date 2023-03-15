Сделка одобрена: что реально ждет завод Nokian после его продажи «Татнефти»

Вместе с началом СВО стартовал массовый исход иностранных брендов из России, многие из которых успели «пустить корни» — локализовать производства, построив у нас свои собственные предприятия. Большинство — для удовлетворения внутрероссийского спроса, хотя некоторые «местечковые» площадки стали флагманскими. Например, шинный завод Nokian, поставлявший свою продукцию за рубеж — даже в США!
Однако главным потребителем издревле популярных в наших широтах покрышек была и остается Россия. Уж кто бы спорил, что Nokian для многих ассоциируется с качеством — особенно, если речь идет о зимних шинах. Но несмотря на быстро найденного покупателя — компанию «Татнефть» — завод до сих пор простаивает, поскольку идут сложные и чрезмерно длительные бюрократические процедуры.
Впрочем, просвет уже виден: Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации одобрила сделку по приобретению «Татнефтью» российских активов Nokian.
Причем в сообщении о передаче активов речь идет о нескольких юридических лицах. То есть финны продали не только завод, но и долгое время взращиваемую сетку официальных дилеров Vianor. Магазины узнаваемые, популярные, но своим прошлым хозяевам они больше не нужны. Буквы поменяли местами — Vianor отныне «Иванор» — но сумма, как водится, не изменилась. Добавьте в счет!
Остается открытым только вопрос с брендом самой резины: как теперь будут называться хорошо знакомые нам шины? О наименованиях, хотя бы отдаленно связанных с Nokian, Hakkapeliitta, Hakka, можно забыть. Как, видимо, и о Nordman. Состав останется прежним, как и рисунок, делать покрышки будут те же люди, на том же конвейере, а вот имя на боковины нанесут иное. Какое? По слухам, либо Torsten, либо Ikonan, либо Ikon.
Ну и напоследок шкурный интерес: когда же начнется производство? Судя по всему, запуск конвейера много времени не займет, и уже к следующей зиме россиянам представят новый российский бренд с широкой линейкой продукции. Он будет таким же «отечественным», как и липецкий Evolute, переклеивающий шильдики на китайских электромобилях, но в данном случае ничего плохого в этом нет. И не предвидится.