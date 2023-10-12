Рынок шин: что сегодня происходит с ценами на новые зимние покрышки

В 2022 году, когда все именитые производители начали массовый исход из России, цены на шины взлетели до невиданных ранее высот: мол, прямых поставок нет, везти приходится обходными путями, а в России ничего не производится. Так что плати, водитель, три цены или езжай на старых-потрепанных на свой страх и риск. Кстати, резкое увеличение ДТП в 2023 году на российских дорогах связано в том числе и с экономией на обслуживании и запчастях, неотъемлемой частью которых являются и шины.
Истерика, вызванная во многом искусственным дефицитом — склады-то были полны — и доходами купцов, привела к тому, что многие перенесли покупку нового комплекта покрышек на 2023 год. И абсолютно верно, как в итоге оказалось, сделали: цены существенно снизились, причем сначала на рынке «вторички», который у покрышек тоже весьма актуален и востребован, а потом и на прилавках магазинов. Но тут есть своя оговорка, которая здорово сократит траты, если ее, конечно, знать заранее.
У крупных дельцов снижение хотя и произошло, но не столь значительное, как хотелось бы. А вот мелкие продавцы скинули цены весьма и весьма ощутимо: так комплект зимних шипованных шин сверхпопулярного производителя Nokian, причем еще с «финским» названием, а не новых Icon, в одной из самых распространенных размерностей 205–55–16 обошелся в 20 000 ₽
Да, это весьма старый модельный ряд — Nordman 5 — но это новые шины! Более современная модель — Nordman 7 — стоит всего на 2500 рублей дороже: 22 500 за комплект. Строчка для ценителей: год выпуска — 2023. Доступно? Вполне. Еще в прошлом году за аналогичные покрышки просили более 30 000 «деревянных», умело работая темой «последние, больше не будет».
За громкими политическими лозунгами, которыми воспользовались продавцы, скрывалась суровая экономическая правда: заводы работали, тот же Nokian в Ленинградской области. А Pirelli так и вовсе отказалась в итоге уходить из России, продолжив выпускать шины на обоих своих предприятиях. В том числе — для вазовского конвейера. Кстати, комплект шин Pirelli в аналогичной размерности 205 55 16 обойдется в 26 000 рублей.
Итоговая разница в покупке резины в 2021 году и, например, сегодня заключается лишь в одной догме: хорошую цену надо поискать, а за красивый магазин со светлой витриной и продавцами в форме — доплатить. Те же водители, кому «ехать, а не шашечки», найдут себе новые зимние покрышки по весьма привлекательной цене. Хоть «шипы», хоть фрикционку — всего вдоволь и никаким дефицитом и не пахнет.