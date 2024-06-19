В России прекращают выпуск автомобильных шин Nordman

Так, линейка среднеценового сегмента Nordman в обозримом будущем превратится в Character. В этом году, как выяснили наши коллеги из редакции Quto.ru, часть продукции всеволожского предприятия по-прежнему будет продаваться под известным названием, но в 2025-м ребрендинг завершится, и от старой торговой марки откажутся полностью.
Напомним, что о создании бренда Ikon Tyres стало известно летом 2023-го, а в декабре того же года состоялся официальный перезапуск всеволожского завода, который, впрочем, не останавливался во время передачи активов новому собственнику ни на один день. К слову, портал «АвтоВзгляд» уже побывал на предприятии, приобретенном компанией «Татнефть» — посмотреть наш видеорепортаж можно здесь.
А еще недавно мы съездили в Узбекистан — на завод, где производят бюджетные покрышки Bars Tyres. Он тоже теперь находится под крылом «Татнефти». Видеосюжет из солнечной Ташкентской области опубликован тут.