В России прекращают выпуск автомобильных шин Nordman

После ухода Nokian из России местные активы финнов, в том числе завод под Санкт-Петербургом, перешли компании «Татнефть». Сначала свое название сменил бренд, который ныне называется Ikon, а теперь пришло время и модельных линеек.

Так, линейка среднеценового сегмента Nordman в обозримом будущем превратится в Character. В этом году, как выяснили наши коллеги из редакции Quto.ru, часть продукции всеволожского предприятия по-прежнему будет продаваться под известным названием, но в 2025-м ребрендинг завершится, и от старой торговой марки откажутся полностью.

Напомним, что о создании бренда Ikon Tyres стало известно летом 2023-го, а в декабре того же года состоялся официальный перезапуск всеволожского завода, который, впрочем, не останавливался во время передачи активов новому собственнику ни на один день. К слову, портал «АвтоВзгляд» уже побывал на предприятии, приобретенном компанией «Татнефть» — посмотреть наш видеорепортаж можно здесь.

А еще недавно мы съездили в Узбекистан — на завод, где производят бюджетные покрышки Bars Tyres. Он тоже теперь находится под крылом «Татнефти». Видеосюжет из солнечной Ташкентской области опубликован тут.