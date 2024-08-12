В России начинаются продажи бюджетных казахских шин Attar

Компания Ikon Tyres (ранее — Nokian) запустила еще один завод по производству автомобильных шин: теперь, помимо предприятий во Всеволожске (Ленинградская область) и Ангрене (Узбекистан), в холдинг входит и площадка в городе Сарань (Казахстан). Первая отгрузка продукции на экспорт в Россию уже состоялась.

Серийное производство автомобильных шин началось на новом заводе в Казахстане в июне. А уже в середине июля первые партии покрышек отгрузили в местные дилерские центры и в Россию. Пока в линейке есть модели только для легковых и легких коммерческих авто (размером от 14 до 18 дюймов) — для грузовиков и автобусов появятся позже, до конца 2024 года. А назвали новый бренд Attar — он позиционируется как бюджетный.

Шинный завод в городе Сарань — это совместное предприятие ПАО «Татнефть» и АО «Группа компаний «Аллюр». Предприятие мощностью 3 миллиона легковых и 500 000 грузовых покрышек в год построено на территории площадью 10,6 Га. Пока в штате насчитывается 590 сотрудников, но когда завод нарастит объемы производства, их количество увеличится до 1100 человек.

Что же касается техники, то на предприятии используется оборудование из Европы, Японии и Китая. Шины выпускают по полному циклу, что подразумевает изготовление резиновых смесей и компонентов, сборку, вулканизацию, а также «двойной» контроль качества — как на других заводах Ikon Tyres.

Добавим, что теперь, после запуска третьей площадки, общая мощность производств Ikon Tyres достигает 23,5 млн. шин в год. А продуктовые линейки включают без малого 1200 артикулов — как в массовом, так и в более высоком ценовом сегментах.