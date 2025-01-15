В начале зимы в России резко подорожали популярные летние шины

Несмотря на то, что весна еще не скоро, в нашей стране ощутимо подорожали летние автомобильные покрышки. Причем массового сегмента. С ноября по декабрь прошлого года их стоимость подскочила аж на 16,9%. Возможно, это спровоцировано падением курса рубля по отношению к иностранным валютам — в первую очередь доллару, евро и юаню.

Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ. Согласно данным аналитиков, в декабре 2024-го средняя стоимость летней покрышки в России достигла 10,5 тыс. рублей. В ноябре прайс держался на отметке 8,9 тыс. рублей. Однако по сравнению с последним зимним месяцем 2023-го средний ценник летних шин стал ниже. Тогда речь шла о сумме в 11,1 тыс. рублей.

В свою очередь зимние покрышки прибавили в цене 9,2% с ноября по декабрь прошлого года. Их средний ценник в последний месяц 2024-го составил 9,5 тыс. рублей, хотя в конце осени цифры были пониже — 8,9 тыс. рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России подорожали премиальные зимние шины. Оказалось, что их стоимость для легковых машин подросла на 14,9% за год.