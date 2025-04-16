В России зимние премиальные шины прибавили в цене больше летних

Средняя стоимость премиальных летних автомобильных покрышек в марте текущего года выросла на 3,6%, если проводить параллель с первым весенним месяцем 2024-го. Ценник на зимнюю резину подскочил на 8,9% за тот же период.

Об этом сообщило Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) в своем официальном телеграм-канале. Согласно расчетам экспертов, средний мартовский прайс люксовой шины для зимнего сезона в 2024 году достиг отметки в 25 тыс. рублей. В начале этой весны за такую резину продавцы просили уже 27,3 тыс. «деревянных».

В свою очередь летние шины премиум-брендов в прошлом месяце оценивались в 30,6 тыс. рублей, а год назад шла речь о чуть меньшей сумме в 29,5 тыс. К середине минувшей осени ценник вырос на три сотни «целковых», а затем снова начал увеличиваться после кратковременного снижения.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что расходы россиян на ремонт машин выросли в 2,5 раза.