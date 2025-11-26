Китайское «литье» на машину: выглядит красиво, но опасно в эксплуатации

Внезапную особенность эксплуатации китайских и локализованных в России автомобилей родом из Поднебесной выявили отечественные автомобилисты. Оказывается, ездить по нашим бескрайним и редко когда беспроблемным дорогам надо аккуратнее. В прямом смысле слова: часто «ямочность» наносит машине непоправимый и мгновенный урон, которого раньше мы и предположить не могли. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Уже не раз и не два говорили, что основная претензия к «чайнакарам» кроется не столько в самом авто, сколько в сопутствующих его эксплуатации вопросах: дрянной сервис, посредственное постпродажное обслуживание, вечный «тяни-толкай» с гарантией, головной болью с запчастями и разного рода другими житейскими вопросами.

Очередной «грошик» в копилку на четвертый год повальной «китаизации» русской дороги подкинули автомобилисты, которым с асфальтом повезло куда меньше, чем москвичам. «Ящик Пандоры» снова приоткрылся. На этот раз по поводу литых дисков, что стоят на новых «китайцах».

Внезапно выяснилось, что качество тамошнего диска — весьма сомнительно: «специфику» отечественного асфальта он с той же легкостью, что японский, корейский и даже российский, переваривать не готов, а любое отклонение, яма или колдобина, может привести к непоправимым последствиям.

Фото портала «АвтоВзгляд»

В частности, «зимний шиномомнтаж-2025» показал не только повальное изменение геометрии изделий, но и трещины, а также потери элементов. Так, некоторые шиномонтажники показывали даже куски китайских дисков, в которых видны поры и полости, образовавшиеся при литье алюминия. Иными словами, качество — так себе, не чета тому, к которому давно привыкли.

Краткосрочный поиск в интернете подсказал, что проблема уже была задокументирована: еще в 2017 году эксперты одной из лабораторий МАДИ проводили исследования «поднебесной продукции» колесно-дискового толка и уже тогда ужаснулись ее качеством. Речь шла о вынесении проблемы на федеральное обсуждении и чуть ли не запрете китайских литых дисков к продаже.

Впрочем, с тех пор много утекло не только воды, времена поменялись, а наши требования, называя вещи своими именами, несколько снизились: на безрыбье, как известно, и рак — рыба. Однако это не отменяет того факта, что ездить на «литье» из КНР надо аккуратнее и не надеяться, как на японскую ковку.

Балансировка сезон за сезоном будет проходить сложнее, а любые экстраординарные для колеса события, вроде бордюрного камня или остросюжетной ямы, даром не пройдут. Иными словами, под колеса владельцам «чайнакаров» надо смотреть с удвоенным вниманием, не перекладывая свои ошибку на далеко не столь надежную, как была раньше, технику. Не простит она такого к себе отношения.