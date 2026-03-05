Сибирский тест летних шин Gislaved без скидок: премиум по-русски

Ситуация, которая еще недавно казалась фантастической, сегодня стала реальностью — в премиальном сегменте шинного рынка появляется продукт российского производства и довольно уверенно заявляет о себе. Летние покрышки Gislaved ActiveControl и EcoControl, построенные на базе шин Bridgestone Alenza 001 и Ecopia EP300 и получившие переработанную геометрию протектора и обновленную резиновую смесь, выходят на отечественный рынок. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Два дня дорог Красноярского края и Хакасии стали для новинок полноценным экзаменом — со скоростными участками, асфальтом разного качества, гравийными, проселочными и раскисшими от дождей глинистыми дорогами. В центре внимания — не только статистические метры тормозного пути, проценты сопротивления качению, но и испытание реальными нагрузками.

ActiveControl доступна в 44 типоразмерах от 205/55 R16 до 285/50 R20, что перекрывает почти весь ряд шин современных легковых автомобилей и кроссоверов. Основой этой резине послужила, как уже было сказано, Bridgestone Alenza 001, но протектор был переработан, изменены канавки, направление ламелей и геометрия блоков.

В двух продольных ребрах применена комбинация 2D и 3D ламелей, увеличивающая продольную жесткость беговой дорожки. Скругленная форма центральных элементов повышает удельное давление в пятне контакта при разгоне и торможении. На практике замедление получается более собранным, без размазанной первой фазы. В размере 225/55 R18 новинка показала тормозной путь на 1,3 метра короче прототипа на сухом покрытии и более чем на 3 метра на мокром. В тесте «переставка» допустимая скорость оказалась выше. Эти цифры не выглядят сенсацией на бумаге, но в реальной жизни дают дополнительный запас.

Фото производителя

Тест-драйв проводился на BMW 3-й и 5-й серий — автомобилях с точной рулевой механикой и жесткой подвеской. Любая вялость реакции или избыточная деформация шины на таких машинах проявляется мгновенно. Маршрут начался с ровного асфальта федеральных трасс. Первое впечатление — акустический комфорт.

По заявлениям производителя, основанным на замерах специальной техникой, на 80 км/ч уровень шума оказался ниже, чем у Pirelli Cinturato P7C2 и Hankook Ventus Prime 4 при сопоставимых показателях торможения. И да: чисто по ощущениям на асфальте шумы минимальны, а вот на крупнозернистом покрытии появляется выраженный фоновый шум — не гул, но шину начинаешь слышать более желательного уровня.

На высокой скорости шина уверенно удерживает прямую и моментально реагирует на малейшее движение рулем. Хотя при резких перестроениях на скоростях выше 110 км/ч появляется легкое ощущение этакой «пружинистости» в отклике — не критичное, но заметное на жесткой подвеске.

Во второй день испытаний добавились гравийные участки дорог. При нагрузках во время движения по таким направлениям пятно контакта явно сохраняет форму, так что реакции остаются предсказуемыми. Каркас и борт держат геометрию, удары о неровности не превращается в резкий импульс на руле. Но вот при движении по частой «гребенке» чувствуется передача мелкой вибрации на кузов: это, вероятно, плата за повышенную продольную жесткость протектора.

Фото производителя

При торможении на грунтовке замедление остается стабильным, однако на рыхлом щебне ситуация не такая однозначная: ощущалась кратковременная потеря сцепления — все-таки протектор ориентирован прежде всего на асфальтовую эксплуатацию. Дальше был раскисший после дождя глинистый участок и глубокие лужи. Под колесами одновременно вода и мягкое основание. Геометрия дренажных каналов отрабатывала корректно, вода уходила из пятна контакта, сцепление с дорогой снижалось постепенно.

В глубоких лужах поведение машины оставалось предсказуемым. Как такового аквапланирования замечено не было. При скорости около 90 км/ч на выраженных водяных участках ощущалось кратковременное облегчение передней оси — закономерная реакция на объем воды под колесами.

EcoControl — философия иная. Это ресурсная шина для легковых автомобилей с акцентом на износостойкость и топливную эффективность. В линейке 39 типоразмеров от 175/65 R14 до 255/50 R19. Сопротивление качению снижено на 5% относительно предыдущей версии. Оптимизация веса и рецептуры компаунда уменьшает нагрев при длительном движении.

Обе модели производятся в Ульяновске на бывшем заводе Bridgestone. Технологическая база сохранена, протектор и состав смеси адаптированы под российские условия эксплуатации. И если убрать эмоции, остаются цифры. ActiveControl — минус 1,3 метра на сухом покрытии, более 3 метров на мокром, сниженный шум на 80 км/ч и стабильность на скоростях свыше 100. EcoControl — минус 5 процентов к сопротивлению качению и расчет на ресурс.

И остается добавить, что стоимость Gislaved ActiveControl варьируется в диапазоне от чуть более 6000 до 29 000 рублей в зависимости от типоразмера. В сегменте, где премиум традиционно связывают с импортом, это уже серьезный аргумент. Цена Gislaved EcoControl — от 4300 до 15 750 руб.