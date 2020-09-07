Чем опасен противоскользящий коврик для телефона на торпедо авто

Удобство силиконовых ковриков неоспоримо. Наклеил такой на центральную панель, положил на него смартфон, и тот накрепко приклеился к вязкому слою коврика. Телефон не сорвется и не скатится с силиконовой подстилки ни при каких обстоятельствах. И даже если водитель будет активно педалировать, и на полном ходу вваливать в поворотах, его дорогостоящий смартфон будет крепко держаться на панели. И все, кажется, хорошо. Если бы не пара существенных «но».

Силиконовый коврик для удержания смартфона, как правило, крепится поверх передней панели. Это именно та область, на которую летом максимально попадает солнечные лучи. А как известно, для батареи смартфона переохлаждение и, тем более, перегрев весьма губительны. Под воздействием лучей в батареи происходят непоправимые процессы, и, как минимум, она быстро выходит из строя, а как максимум, смартфон попросту может взорваться, не только нанеся травмы обитателям салона, но и, загоревшись, автомобилю. И хорошо, если в этом момент владелец машины будет рядом, и успеет потушить, начинающийся пожар.

Впрочем, это не все беды, которые могут постичь владельца автомобиля, использующего силиконовый коврик. Как правило, покупая машину, многие автомобилисты стараются ухаживать за ней, чтобы сохранить внешний и внутренний вид в целости и сохранности. Еще бы, опрятный вид автомобиля — большой плюс к цене при продаже. И здесь удобный силиконовый коврик может сыграть злую шутку.