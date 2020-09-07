Чем опасен противоскользящий коврик для телефона на торпедо авто

Удобство силиконовых ковриков неоспоримо. Наклеил такой на центральную панель, положил на него смартфон, и тот накрепко приклеился к вязкому слою коврика. Телефон не сорвется и не скатится с силиконовой подстилки ни при каких обстоятельствах. И даже если водитель будет активно педалировать, и на полном ходу вваливать в поворотах, его дорогостоящий смартфон будет крепко держаться на панели. И все, кажется, хорошо. Если бы не пара существенных «но».
Силиконовый коврик для удержания смартфона, как правило, крепится поверх передней панели. Это именно та область, на которую летом максимально попадает солнечные лучи. А как известно, для батареи смартфона переохлаждение и, тем более, перегрев весьма губительны. Под воздействием лучей в батареи происходят непоправимые процессы, и, как минимум, она быстро выходит из строя, а как максимум, смартфон попросту может взорваться, не только нанеся травмы обитателям салона, но и, загоревшись, автомобилю. И хорошо, если в этом момент владелец машины будет рядом, и успеет потушить, начинающийся пожар.
Впрочем, это не все беды, которые могут постичь владельца автомобиля, использующего силиконовый коврик. Как правило, покупая машину, многие автомобилисты стараются ухаживать за ней, чтобы сохранить внешний и внутренний вид в целости и сохранности. Еще бы, опрятный вид автомобиля — большой плюс к цене при продаже. И здесь удобный силиконовый коврик может сыграть злую шутку.
Пролежав долгое время на панели под воздействием солнца и ультрафиолета, сам по себе коврик особо не страдает, и легко снимается, если он, конечно, качественный. Однако то, что ожидает владельца под ковриком, может стать неприятным сюрпризом.
Все дело в том, что панель автомобиля хоть и сделана из пластика, способного долгое время противостоять воздействию солнечных лучей, но все же со временем выцветает. Процесс происходит равномерно, если на консоли ничего не лежит. Однако если автовладелец долгое время использовал силиконовый коврик, то пластик под ним останется более темным. И исправить это даже специальной химией и полировкой не получится. Темное пятно будет заметным, и сильно испортит внешний вид панели. Но главное, его наверняка увидит следующий будущий владелец, и наверняка попросит за такой недочет во внешности автомобиля существенную скидку, размер которой не соотносится с копеечной ценой силиконового коврика.
Как бы ни был хорош коврик с липким верхним слоем, лучше всего использовать для смартфона специальные удерживающие устройства и крепления, устанавливающиеся в вентиляционные отверстия климатической системы.