Правила выбора нешипованной резины, о которых забывает большинство водителей

Нешипованные колеса, предназначенные для зимней эксплуатации, имеют несколько типов. Первый из них называют «нордическим» или шинами скандинавского типа. Считается, что они лучше подходят для климата стран с сильными морозами и большим количеством снега.

ХАРАКТЕР НОРДИЧЕСКИЙ

Они лучше приспособлены для езды по снегу из-за разряженного рисунка рабочей части — увеличенного расстояния между его прямоугольниками и ромбами. Этим, а также большей глубиной протектора (до 10—11 мм), объясняется повышенная проходимость машины на таких колесах в сугробах, плюс хорошее сцепление на укатанном снегу. Да и на голом льду при очень низких температурах подобная резина может дать фору даже шипованному конкуренту. На талом же льду у «шиповки» больше шансов на превосходство.

СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ

Зимние шины так называемого cреднеевропейского типа создаются для работы в условиях мокрой бесснежной зимы, характерной для Центральной, Южной и Западной Европы. Другие названия этих колес — «еврозима» или «альпийские». Они не особенно «дружат» со льдом или рыхлым снегом.