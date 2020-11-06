Правила выбора нешипованной резины, о которых забывает большинство водителей

Нешипованные колеса, предназначенные для зимней эксплуатации, имеют несколько типов. Первый из них называют «нордическим» или шинами скандинавского типа. Считается, что они лучше подходят для климата стран с сильными морозами и большим количеством снега.
ХАРАКТЕР НОРДИЧЕСКИЙ
Они лучше приспособлены для езды по снегу из-за разряженного рисунка рабочей части — увеличенного расстояния между его прямоугольниками и ромбами. Этим, а также большей глубиной протектора (до 10—11 мм), объясняется повышенная проходимость машины на таких колесах в сугробах, плюс хорошее сцепление на укатанном снегу. Да и на голом льду при очень низких температурах подобная резина может дать фору даже шипованному конкуренту. На талом же льду у «шиповки» больше шансов на превосходство.
СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ
Зимние шины так называемого cреднеевропейского типа создаются для работы в условиях мокрой бесснежной зимы, характерной для Центральной, Южной и Западной Европы. Другие названия этих колес — «еврозима» или «альпийские». Они не особенно «дружат» со льдом или рыхлым снегом.
Однако отлично подходят для езды по мокрым или чистым от снега дорогам при пониженных температурах. «Еврозима» хороша и по снежной «каше», возникающей при использовании противогололедных реагентов, поскольку хорошо отводит влагу из пятна контакта, предотвращая аквапланирование. При по-настоящему сильных морозах такое колесо, скорее всего, проиграет «скандинавскому» конкуренту.
«ДЕМИСЕЗОННАЯ» РЕЗИНА
Говоря о нешипованной резине зимой, нельзя не упомянуть всесезонные колеса. Как видно даже из их названия, это — своего рода компромисс, позволяющий сносно передвигаться на одном комплекте покрышек как в жару, так и в мороз. Они относительно хорошо ведут себя в холодное время года на чистом асфальте, например — в городе, где только совсем уж сильный циклон покрывает улицы снегом.
В такие моменты, а также по льду, на «всесезонке» следует ездить с очень большой осторожностью, поскольку машина, оснащенная ею, и тормозит, и управляется на указанных покрытиях, прямо скажем, плохо. Зато в регионах, где зимой практически не выпадает снег, а «трескучий мороз» в −5°С — редкая редкость, их использование вполне может быть оправдано.