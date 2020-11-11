Что объединяет американские масл-кары и японские часы

Фото: АвтоВзгляд
Настоящих мужчин возбуждает не только женская красота, но и совершенство железных форм. Да, автомобиль всегда расскажет об амбициях и характере своего владельца, а легендарный американский автомобиль подчеркнет его брутальность и значимость. Впрочем, истинную сущность личности куда больше раскроют часы на руке водителя.

Бесспорно, часы на запястье — один из самых популярных мужских аксессуаров. Особенно, если это продукция именитого бренда, доказавшего свои надежность и качество.

Портал «АвтоВзгляд» оценил новую линейку G-Steel легендарной японской марки Casio вместе с известным специалистом по классическим американским масл-карам Антоном Пушным.

Фото: Casio

«Стальной характер» — вот, как можно охарактеризовать изделия гуру-часовщиков. Именно такой нрав присущ поклонникам «мускулистых» заокеанских машин, со временем ценящихся все больше. Причем, когда ты за рулем мощного винтажного «снаряда», это самое время попросту останавливается.

Чего нельзя сказать о часах Casio G-Shock G-Steel. Они не подведут даже в самую трудную минуту. Выверенный до мельчайших деталей механизм давно зарекомендовал себя в числе лучших мировых образцов, а уникальная ударопрочная технология по праву считается эталоном сегмента. Эффектный дизайн — вне времени и вовсе. Как, впрочем, и стиль непревзойденных американских масл-каров.

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11 ноября 2020
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