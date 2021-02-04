Чем современные пусковые устройства лучше моделей прошлых лет

Немецкая компания OSRAM подготовила новую серию компактных, легких и надежных пусковых устройств BATTERYstart с расширенными сервисными функциями.
Линейка OSRAM BATTERYstart сформирована по принципу «от простого продукта к топовому» и представлена тремя портативными устройствами с современными литиевыми (LiCoO2) аккумуляторами. Начальная модель емкостью 6000 мАч подходит для автомобилей и мотоциклов с рабочим объемом менее 3 л, средняя емкостью 13000 мАч — для бензиновых моторов до 6 л и дизельных до 3 л, а топовое устройство на 16800 мАч запускает бензиновый двигатель до 8 л и дизельный до 4 л.
От подобных устройств, так сказать, предыдущих поколений ПУ BATTERYstart помимо компактности отличаются быстрой полной перезарядкой, которая в зависимости от емкости ПУ займет от 2 до 4 часов.
Также разработчик позаботился и о тех, кто опасаются перепутать полярность клемм аккумулятора: устройства снабжены удобными зажимами с защитой от неправильного подключения, короткого замыкания и перегрузок.