Чем современные пусковые устройства лучше моделей прошлых лет

Линейка OSRAM BATTERYstart сформирована по принципу «от простого продукта к топовому» и представлена тремя портативными устройствами с современными литиевыми (LiCoO2) аккумуляторами. Начальная модель емкостью 6000 мАч подходит для автомобилей и мотоциклов с рабочим объемом менее 3 л, средняя емкостью 13000 мАч — для бензиновых моторов до 6 л и дизельных до 3 л, а топовое устройство на 16800 мАч запускает бензиновый двигатель до 8 л и дизельный до 4 л.

От подобных устройств, так сказать, предыдущих поколений ПУ BATTERYstart помимо компактности отличаются быстрой полной перезарядкой, которая в зависимости от емкости ПУ займет от 2 до 4 часов.