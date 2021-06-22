Скрытые функции автомобильной аудиосистемы, о которых вы даже не догадывались

PTY, AF, TA — эти аббревиатуры звучат, как проклятья, или по меньшей мере с их помощью можно вызывать духов. Но не все так страшно. На самом дели в любой мультимедийной системе есть кнопки с этими сокращениями, и их значение несколько иное, чем может показаться неподготовленному автомобилисту, в магнитоле которого, по его мнению, поселились демоны, из-за которых она живет своей жизнью.

Самое распространенное «волшебство», которое каким-то загадочным образом активируется в мультимедийной системе — это Traffic Announcement или функция TA. Как правило, кнопку с данной опцией нажимают случайно. Дети, супруга, которую попросили поискать какую-нибудь радиостанцию, или сам водитель промахнулся и ткнул. В результате магнитола в автоматическом режиме начинает переключатся туда, где транслируется информация по дорожной ситуации, пробкам и авариям. А в России — это попросту новостные каналы. Если ваша мультимедийная система начала перескакивать на другие каналы, просто найдите эту кнопку, и отключите функцию.

Опция Program Type или PTY, ориентируясь на данные радиостанций, распределяет эти самые станции по музыкальным жанрам. Классика, рок, джаз, R&B, Soul… стилей музыки очень много, и эта функция позволяет структурировать их, чтобы слушать только то, что нравится вам.