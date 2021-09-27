Как обычным насосом запустить машину с севшим аккумулятором

Если с утра стартер машины крутит еле-еле, а из-за резкого похолодания давление в колесах упало, да так, что движение грозит разбортовкой, водителю суждено приготовится к длительной пляске с бубном вокруг своей машины. Даже, если в багажнике есть и насос, и «пускач». Дело в том, что универсальное пусковое устройство, как правило, громоздкое и увесистое. Ведь это, фактически, обычный аккумулятор с проводами. Насос тоже с проводами, которые подключают к аккумулятору, либо в гнездо прикуривателя. То есть без «живой» батареи накачать шину никак не выйдет. Теперь представьте, что орудовать этими гаджетами нужно быстро, потому как опаздываете в аэропорт. Ваш корреспондент однажды угодил в подобную историю, после чего стал искать универсальное устройство, которое было бы автономным и объединяло в себе «зарядник» и компрессор. И в результате нашел.
Речь идет о Dunobil Luft Power — самом мощном устройстве в семействе беспроводных автокомпрессоров Dunobil. Есть еще Klein и Uni, но о них чуть позже. Главное достоинство всех трех гаджетов — это компактность и отсутствие проводов, которые мешают, особенно когда спешишь.
Luft Power оказался и самым функциональным. В нем спрятана батарея с реальной емкостью 8800 mAh, которая и обеспечивает необходимый пусковой ток для уверенного «пробуждения» двигателя при севшем АКБ. А еще благодаря такой мощной батарее с помощью компрессора можно заряжать смартфоны и другие гаджеты — в комплекте идет кабель быстрой зарядки USB Type-C. Зарядив телефон, отметил для себя, что он совсем не нагрелся, а весь процесс прошел довольно быстро, что создало первые положительные впечатления о продукте.
Для оживления севшего аккумулятора в прочном черно-оранжевом чехле имеется в наличии комплект проводов. Красный крепим к плюсовой клемме, черный — к «минусу», а затем ждем, когда загорится зеленый индикатор. Перепутать невозможно, потому что у компрессора есть «защита от дурака» и, в случае неправильного подсоединения к АКБ, он просто не будет подавать напряжение, а индикатор вспыхнет красным.
Что же касается своего прямого назначения, то есть накачки колес, то Luft Power качает либо до принудительной остановки, либо до заданного параметра давления. Кстати, компрессор способен закачать до 10,3 бар, что под силу далеко не каждому проводному устройству. Его смело можно рекомендовать как владельцам тяжелых внедорожников, так и фанатам, скажем, горных велосипедов, давление в шинах которых достигает в среднем шести бар.
А вообще, с помощью Luft Power легко накачиваются не только автомобильные шины, но и колеса для мотоциклов, квадроциклов, велосипедов, мячи. Для этого в комплекте есть несколько различных насадок. Для удобства в компрессоре заложены стандартные параметры давления, их можно видеть на экране. Сначала появляется пиктограмма автомобиля (для него выставлено давление 2,5 бара), затем устройство можно переключить на параметры для мотоцикла, велосипеда и мяча. А при желании — выставить давление вручную клавишами «плюс» и «минус».
Еще один очень важный нюанс. В Dunobil отказались от пластика в механической части устройства, цилиндр и поршень компрессора изготовлены из медного сплава. Подобное решение гарантирует, что гаджет прослужит долго и не сломается под нагрузкой.
Попробовав компрессор в деле отметил, что стравленное колесо с давлением 0,6 бара до штатных 2,5 бара он накачал очень быстро. Во многих ситуациях такая оперативность просто бесценна. Особенно, если на трассе случился так называемый медленный прокол. Тут скорость буквально спасает жизни. Быстро подкачать шину и съехать на обочину — значит многократно снизить риск наезда сзади. А ведь такие аварии нередки на крупных автомагистралях.
На фото виден еще один компрессор. Это самый маленький в семействе — Luft Klein. Благодаря своим компактным размерам он легко помещается в перчаточном ящике. А чтобы не потерялся шланг, в комплекте поставки идет чехол. У этого компрессора мощность аккумулятора составляет 6000 mAh, и ее хватит, чтобы с небольшими перерывами накачать все четыре колеса машины. Компрессор может подавать воздух со скоростью 28,7 литров в минуту и отключается автоматически, как только давление в покрышке достигает заданного параметра. С его помощью тоже можно заряжать гаджеты, и, как и во всех гаджетах линейки, имеется еще встроенный фонарь с тремя режимами работы. Очень это удобно при подкачке шин в темное время.
В семействе есть и третий представитель — Luft Uni. В нем также стоит батарея на 6000 mAh, предусмотрен тот же функционал, а еще устройство можно подключить от бортовой сети автомобиля, благодаря чему мощность работы компрессора возрастет.
Что касается цен, то за Power просят 8490 рублей, Uni обойдется в 5490 рублей, а Klein — в 4490 ₽ Лично я сделал свой выбор в пользу первого. Пусть он самый дорогой в линейке, зато наиболее функциональный и довольно компактный. На мой взгляд, именно этот компрессор будем максимально полезен в различных ситуациях. Особенно когда после стоянки машина не желает заводиться, а в аэропорт ехать надо.