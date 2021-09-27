Как обычным насосом запустить машину с севшим аккумулятором

Если с утра стартер машины крутит еле-еле, а из-за резкого похолодания давление в колесах упало, да так, что движение грозит разбортовкой, водителю суждено приготовится к длительной пляске с бубном вокруг своей машины. Даже, если в багажнике есть и насос, и «пускач». Дело в том, что универсальное пусковое устройство, как правило, громоздкое и увесистое. Ведь это, фактически, обычный аккумулятор с проводами. Насос тоже с проводами, которые подключают к аккумулятору, либо в гнездо прикуривателя. То есть без «живой» батареи накачать шину никак не выйдет. Теперь представьте, что орудовать этими гаджетами нужно быстро, потому как опаздываете в аэропорт. Ваш корреспондент однажды угодил в подобную историю, после чего стал искать универсальное устройство, которое было бы автономным и объединяло в себе «зарядник» и компрессор. И в результате нашел.

Речь идет о Dunobil Luft Power — самом мощном устройстве в семействе беспроводных автокомпрессоров Dunobil. Есть еще Klein и Uni, но о них чуть позже. Главное достоинство всех трех гаджетов — это компактность и отсутствие проводов, которые мешают, особенно когда спешишь.