Экономить, нельзя тратить: необходимые вложения при постройке дома

При строительстве дома многие стараются экономить на материалах, дизайнерском проекте, декоре и тд. Но есть вещи, на которых экономить точно не стоит, иначе делать капитальный ремонт вам придется намного раньше, чем планировали.

Участок

Строительство дома начинается с выбора участка. Помимо локации и размеров, обратите внимание на саму территорию. Геологические факторы практически не влияют на стоимость земли, однако их устранение могут отнять значительную часть бюджета. Если на участке есть углубления или возвышенности, их необходимо будет выровнять, после залития фундамента это будет сделать невозможно. Поэтому желательно заранее позаботиться о выборе ровного участка, это значительно сэкономит средства.

Материалы

Чтобы дом простоял как можно дольше, крыша не протекала, а от окон не тянуло — вложитесь в хорошие материалы и комплектующие. Комфортные условия проживания это важнейшая характеристика дачного дома, поэтому материалы должны быть не только качественными, но и сертифицированными. Следите, чтобы комплектующие покупались в проверенных магазинах и всегда сверяйте цену, материалы и закладываемый бюджет. К сожалению, не все рабочие выполняют закупку материалов честно и в итоге ремонт обходится куда дороже, чем предполагалось.