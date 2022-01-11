Экономить, нельзя тратить: необходимые вложения при постройке дома

При строительстве дома многие стараются экономить на материалах, дизайнерском проекте, декоре и тд. Но есть вещи, на которых экономить точно не стоит, иначе делать капитальный ремонт вам придется намного раньше, чем планировали.
Участок
Строительство дома начинается с выбора участка. Помимо локации и размеров, обратите внимание на саму территорию. Геологические факторы практически не влияют на стоимость земли, однако их устранение могут отнять значительную часть бюджета. Если на участке есть углубления или возвышенности, их необходимо будет выровнять, после залития фундамента это будет сделать невозможно. Поэтому желательно заранее позаботиться о выборе ровного участка, это значительно сэкономит средства.
Материалы
Чтобы дом простоял как можно дольше, крыша не протекала, а от окон не тянуло — вложитесь в хорошие материалы и комплектующие. Комфортные условия проживания это важнейшая характеристика дачного дома, поэтому материалы должны быть не только качественными, но и сертифицированными. Следите, чтобы комплектующие покупались в проверенных магазинах и всегда сверяйте цену, материалы и закладываемый бюджет. К сожалению, не все рабочие выполняют закупку материалов честно и в итоге ремонт обходится куда дороже, чем предполагалось.
Строительство
Не обязательно нанимать профессионалов для всего спектра строительных работ. Поклеить обои, покрасить стены, положить ламинат можно самостоятельно или с помощью знакомых, у которых есть опыт в ремонтных работах. Если вы собираетесь делегировать задачу бригаде, удостоверьтесь в их мастерстве. Команда, которой вы собираетесь доверить вашу жилую площадь, должна быть действительно профессионалами в своем и деле и соблюдать сроки выполнения. Чтобы сам процесс проходил легко и быстро, стоит использовать качественный инструмент.
Многие рекомендуют обратить внимание на ручной инструмент Greenworks, который будет отличным помощником не только во время ремонта, но и в повседневных заботах по дому. Аккумуляторная дрель-шуруповерт Greenworks GD24DD35 — модель с новейшим бесщеточным двигателем. Предназначена для сверления без удара и закручивания/откручивания шурупов. На корпусе дрели есть светодиодная подсветка рабочей зоны, что удобно в работе при плохом освещении. Инструмент работает в 2-х диапазонах скоростей. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, рукоятка имеет прорезиненное покрытие и удобную форму + небольшой бонус в виде фиксатора для ношения на ремне.
Экономить деньги на строительстве не лучшая идея, особенно, когда речь идет о таком затратном проекте, как собственный дом. Но сократить затраты возможно, главное знать на чем можно сберечь средства.