3 веских причины, когда даже на пустой дороге нужно обязательно несколько раз нажать на тормоз

Не зря же ведь говорят: тише едешь — дальше будешь. Еще бы, ведь даже на маленькой скорости могут возникнуть большие проблемы. Впрочем, судите сами.
МОКРОЕ ДЕЛО
Если при сухой и знойной погоде автомобилю пришлось проехать через глубокую лужу, или он попал в яму, наполненную водой, то лучшим способом оперативно просушить колодки и тормозные диски станет неоднократное нажатие на педаль тормоза. А нужно это для того, чтобы в острой ситуации на дороге можно было применить экстренное торможение без потери его эффективности. Ведь так или иначе, но тонкая пленка воды ухудшает замедление. Аналогичную процедуру следует проводить по выезду из автомойки.
СКОЛЬЗКИЙ МАНЕВР
Надеемся, что даже малоопытные водители в курсе, как теряют свои свойства тормозные механизмы авто на влажном и скользком покрытиях. Поэтому сбавлять ход лучше плавными, но прерывистыми нажатиями на педаль, а не прыгать на нее со всей дури. Еще таким же образом рекомендуем оценить работу тормозов в случае выпадения осадков: дождя, града или снега. Нередко автомобиль заставляет нервничать при сбросе скорости на грейдере или недавно срезанном дорожниками асфальте.
ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Когда пришлось забрать любимую ласточку из технического центра, где специалисты колдовали над тормозной системой или банально меняли колодки, обязательно проверьте работу отремонтированных систем и узлов. Несколько раз утопите педаль, и вы сразу же поймете, насколько эффективно функционируют механизмы. И, наконец, не лишним прибегнуть к замедлению, когда вас резко ослепило солнце или что-то померещилось вдали. Главное, повторимся, делать это не одним резким нажатием, а несколькими, но при этом уверенно и быстро.