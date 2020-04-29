3 веских причины, когда даже на пустой дороге нужно обязательно несколько раз нажать на тормоз

Не зря же ведь говорят: тише едешь — дальше будешь. Еще бы, ведь даже на маленькой скорости могут возникнуть большие проблемы. Впрочем, судите сами.

МОКРОЕ ДЕЛО

Если при сухой и знойной погоде автомобилю пришлось проехать через глубокую лужу, или он попал в яму, наполненную водой, то лучшим способом оперативно просушить колодки и тормозные диски станет неоднократное нажатие на педаль тормоза. А нужно это для того, чтобы в острой ситуации на дороге можно было применить экстренное торможение без потери его эффективности. Ведь так или иначе, но тонкая пленка воды ухудшает замедление. Аналогичную процедуру следует проводить по выезду из автомойки.