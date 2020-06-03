«Лукойл» вместе со смазкой начал выпускать антисептик

Компания «ЛЛК-Интернешнл» — производитель автомобильных смазок и дочернее предприятие «Лукойла» — приступила к выпуску так называемого санитайзера, а проще говоря — антисептика для рук, полностью соответствующего нормам Роспотребнадзора. Сегодня из-за пандемии коронавируса этот продукт в дефиците, который, будем надеяться, теперь сократится.

Полезную жидкость для наружного применения, уничтожающую болезнетворные вирусы, в том числе и COVID-19, будут продавать на автозаправочных станциях. Отметим, что для нашего брата периодические заезды на «заправку» — неизбежность, поэтому дезинфицирующий спрей в магазине при АЗС даст возможность автомобилистам лишний раз не посещать аптеку или супермаркет.

— Одной из главных мер профилактики, как вы знаете, является гигиена рук. Поэтому специалисты компании «Лукойл» в короткие сроки наладили производство антисептических средств, способных противостоять распространению вирусной инфекции', — сообщил порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор компании «ЛЛК-Интернешнл» Кирилл Верета.

Между тем, эксперты для профилактики заражения коронавирусом советуют дезинфицировать не только руки, но автомобильные системы кондиционирования и вентиляции, а также поверхности в салоне. Как это сделать эффективно и без лишних трат, можно узнать в материале портала «АвтоВзгляд».