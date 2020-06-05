Как остановить коррозию?

Современные автомобили, в отличие от своих предшественников, имеют достаточно неплохую защиту кузовов от коррозии, в том числе, за счет оцинковки стального листа, применения современных грунтов, эмалей и передовых технологий их нанесения. Однако, в процессе эксплуатации машины неизбежны повреждения защитного лакокрасочного покрытия (ЛКП) от летящих камней, контакта с разными предметами при неаккуратной парковке, езде по проселочной дороге и т. д. В итоге, на оголенный металл осаждается влага, действует агрессивная внешняя среда в виде содержащихся в воздухе химических элементов (характерно для промышленных городов) и противогололедных реагентов и он покрывается ржавчиной.

Чаще всего вспучивание ЛКП, открытые очаги коррозии, отслоение покрытий, вызванные коррозией, обнаруживаются после зимней эксплуатации авто. «Рыжую бестию» необходимо своевременно(!) остановить. Для этого можно обратиться на СТО или… выполнить все работы самостоятельно. Работы по устранению сколов по своей сути не так сложны, главное придерживаться технологии. Зачищаем, шкурим, обрабатываем очаги коррозии, покрываем защитой — лакокрасочным покрытием. Ничего сложного, но результат, как показывает практика, во многом зависит от используемых материалов, в частности, антикора. Именно он останавливает коррозию.