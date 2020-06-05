Как остановить коррозию?

Современные автомобили, в отличие от своих предшественников, имеют достаточно неплохую защиту кузовов от коррозии, в том числе, за счет оцинковки стального листа, применения современных грунтов, эмалей и передовых технологий их нанесения. Однако, в процессе эксплуатации машины неизбежны повреждения защитного лакокрасочного покрытия (ЛКП) от летящих камней, контакта с разными предметами при неаккуратной парковке, езде по проселочной дороге и т. д. В итоге, на оголенный металл осаждается влага, действует агрессивная внешняя среда в виде содержащихся в воздухе химических элементов (характерно для промышленных городов) и противогололедных реагентов и он покрывается ржавчиной.
Чаще всего вспучивание ЛКП, открытые очаги коррозии, отслоение покрытий, вызванные коррозией, обнаруживаются после зимней эксплуатации авто. «Рыжую бестию» необходимо своевременно(!) остановить. Для этого можно обратиться на СТО или… выполнить все работы самостоятельно. Работы по устранению сколов по своей сути не так сложны, главное придерживаться технологии. Зачищаем, шкурим, обрабатываем очаги коррозии, покрываем защитой — лакокрасочным покрытием. Ничего сложного, но результат, как показывает практика, во многом зависит от используемых материалов, в частности, антикора. Именно он останавливает коррозию.
На рынке автохимии представлено множество составов, но ударной силой и стойким эффектом обладают, увы, немногие, например, преобразователь ржавчины с цинком от ASTROhim. Российский препарат имеет отличную проникающую способность, позволяющую активному составу пропитывать глубокие слои ржавчины. Это очень важное качество, благодаря которому исключается повторное возникновение «рыжей язвы». Разумеется, перед нанесением средства необходимо удалить с поверхности грязь, жировые загрязнения, отслаивающееся покрытие и, конечно же — рыхлую ржавчину, используя для этого стальные щетки, скребки, крупнозернистую шкурку и т. д. Подготовка поверхности важнейший этап на пути к успеху!
Как узнать, что препарат выполнил свою работу? Проще простого! Протекание химической реакции между комплексом преобразователя ржавчины, основу которого составляет ортофосфорная кислота и окисями двух / трехвалентного железа, из которых состоит ржавчина, можно наблюдать визуально. На поверхности образуется «грунт-покрытие» от коричневого до черного цвета, которое представляет собой нерастворимый комплекс солей фосфатов железа. Считанные минуты и ржавчина надежно скована, следовательно, уже не сможет навредить металлу. Однако, состав не только деактивирует процессы окисления металла, но и создает дополнительную электрохимическую (катодную) защиту металла за счет содержащегося в составе цинка. Молекулы активного цинка, осаждаемые на поверхности, вступают в реакцию с окислителем, принимая на себя удар. Защита работает до тех пор, пока ионы активного цинка не израсходуются.
И, наконец, последнее. Преобразователь ржавчины найдет широкое использование в быту, например, для обработки гаражных ворот, которые также ржавеют и утрачивают свой внешний вид, стальных конструкций различных бытовых строений или каркасов парников, водопроводных и газовых труб, стальных перил балконов — словом, любых металлических изделий, которые подвергаются воздействию внешней среды и которые нужно сберечь от разрушения.