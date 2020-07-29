Какой аэрозоль надежно обеззараживает воздух в салоне автомобиля

Мало кто знает, что система кондиционирования и вентиляции салона современного автомобиля является самым его крупным (после двигателя) технологическим модулем. Понятно, что уже сам этот факт требует от автовладельца особого внимания в части своевременного обслуживания «кондея».
Тем более, что процедуры по заправке и очистке климатической установки входят в перечень обязательных сервисных работ, предписанных заводом-изготовителем. И делается это не просто так, а из соображений гигиенической безопасности, поскольку чистота узлов системы вентиляции салона по умолчанию является основой основ в работе любой системы климат-контроля.
Здесь будет уместно напомнить, что наиболее опасными для здоровья человека загрязнениями, накапливающимися в системе автомобильного кондиционирования, считаются различные микроорганизмы. Это связано с ее конструктивными особенностями, из-за которых в отдельных узлах практически любой климат-системы создаются условия, провоцирующие ускоренный процесс размножения бактерий и грибков.
За примерами далеко ходить не надо — по жизни многие из нас наверняка сталкивались с проблемой появления неприятного запаха в авто. Так вот, когда начинаешь детально разбираться в подобных ситуациях, выясняется, что в большинстве случаев источником непрошенного «духмана» оказываются некоторые конструктивные элементы системы кондиционирования автомобиля.
К числу таковых в первую очередь относится ее испаритель, где, собственно, не только размножаются грибки и бактерии, но и накапливаются со временем продукты их активной жизнедеятельности. Очевидно, что справиться с подобной напастью и в конце концов избавиться от неприятного запаха можно лишь с помощью мощной дезинфекции всех воздухоподающих элементов климатической системы с последующей их продувкой.
На сегодняшний день такая процедура является одним из самых простых, недорогих и эффективных способов борьбы с различными болезнетворными микроорганизмами, попадающими в салон машины.
Неудивительно, что сегодня в продаже можно встретить как профессиональные средства для дезинфекции автомобильного «кондишна», так и аналогичные сервисные препараты, предназначенные для самостоятельного применения.
Последние в подавляющем большинстве выпускаются в виде аэрозольных баллончиков, использование которых подразумевает обязательное смачивание поверхности при распылении, что необходимо для эффективного воздействия на типовые загрязнения. Такие препараты получили широкое распространение, однако многие из них, к сожалению, заполнены аэрозолями на основе обычных спиртов.
Справедливости ради отметим, что есть в продаже и более действенные составы. Например, известный антибактериальный аэрозоль Klima Fresh Plus (Германия), разработанный на основе биоцида широкого спектра действия, не раз доказывавшего свою эффективность на практике. Впрочем, скоро и он уступит место куда более продвинутым продуктам. Например, уникальной новинке под названием Klima Refresh, созданной компанией Liqui Moly и впервые представленной на суд специалистов в начале нынешнего года.
Если говорить подробнее, то Klima Refresh — инновационное высокоэффективное биоцидное средство третьего поколения, специально разработанное для санитарной обработки климатических установок автомобилей. Препарат эффективно дезинфицирует систему кондиционирования, при этом включает в себя компоненты, позволяющие эффективно бороться как с бактериальными, так и с грибковыми очагами загрязнениями.
Важным отличием новинки от предшественников является сухой распыл препарата. Иначе говоря, средство образует сухой мелкодисперсный туман, что положительно сказывается на эффективности его применения. Такая антибактериальная взвесь лучше распространяется по системе вентиляции, равномерно распределяясь по воздуховодам..
Причем биоцид 3-го поколения справляется с «нечистотами» настолько эффективно, что для полного уничтожения очагов бактерий и грибков необходимо меньшее количество активных веществ, чем в обычных «влажных» аэрозолях. А это, в свою очередь, делает новинку полностью безопасной и в плане ее самостоятельного применения.