Какой аэрозоль надежно обеззараживает воздух в салоне автомобиля

Мало кто знает, что система кондиционирования и вентиляции салона современного автомобиля является самым его крупным (после двигателя) технологическим модулем. Понятно, что уже сам этот факт требует от автовладельца особого внимания в части своевременного обслуживания «кондея».

Тем более, что процедуры по заправке и очистке климатической установки входят в перечень обязательных сервисных работ, предписанных заводом-изготовителем. И делается это не просто так, а из соображений гигиенической безопасности, поскольку чистота узлов системы вентиляции салона по умолчанию является основой основ в работе любой системы климат-контроля.

Здесь будет уместно напомнить, что наиболее опасными для здоровья человека загрязнениями, накапливающимися в системе автомобильного кондиционирования, считаются различные микроорганизмы. Это связано с ее конструктивными особенностями, из-за которых в отдельных узлах практически любой климат-системы создаются условия, провоцирующие ускоренный процесс размножения бактерий и грибков.