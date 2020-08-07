Как быстро должно потемнеть свежезалитое моторное масло

Масло для двигателя автомобиля, как кровь для человека — жизненно важно и необходимо для обеспечения его нормального функционирования. Но если кровь у человека обновляется самостоятельно, то моторное масло необходимо менять. В противном случае, некачественное топливо, пробочный режим езды или, напротив, слишком активный стиль вождения и, конечно же, срок эксплуатации превратят его в весьма агрессивную субстанцию, которая прекратит выполнять главную функцию масла — смазывать и чистить мотор. А там и до инфаркта даже стальному сердцу недалеко.

При смене масла не сложно заметить, что у нового — приятный золотистый цвет, и оно прозрачно. Старое же масло всегда темное, и даже черное, а о прозрачности не может быть и речи. Но за какой период времени допустимо его потемнение, и чем грозит потемнение буквально на днях поменянного масла?

Начнем с того, что у изменения цвета и консистенции моторного масла может быть много причин, как негативных, так и вполне нормальных для смазки, работающей в столь сложных условиях.

В первом случае потемнение масла может возникнуть по причине того, что: оно было поддельным, перегрелось, возникли какие-то неисправности в системе вентиляции картерных газов или пробита прокладка головки блока цилиндров, а может это следствие использования топлива сомнительного качества.

Во втором — потемнение случилось в процессе правильной работы моторного масла. Ведь помимо смазки, оно, собирая с поршневой системы нагар, сажу и прочий мусор, выполняет роль очистителя двигателя.