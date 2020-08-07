Как быстро должно потемнеть свежезалитое моторное масло

Масло для двигателя автомобиля, как кровь для человека — жизненно важно и необходимо для обеспечения его нормального функционирования. Но если кровь у человека обновляется самостоятельно, то моторное масло необходимо менять. В противном случае, некачественное топливо, пробочный режим езды или, напротив, слишком активный стиль вождения и, конечно же, срок эксплуатации превратят его в весьма агрессивную субстанцию, которая прекратит выполнять главную функцию масла — смазывать и чистить мотор. А там и до инфаркта даже стальному сердцу недалеко.
При смене масла не сложно заметить, что у нового — приятный золотистый цвет, и оно прозрачно. Старое же масло всегда темное, и даже черное, а о прозрачности не может быть и речи. Но за какой период времени допустимо его потемнение, и чем грозит потемнение буквально на днях поменянного масла?
Начнем с того, что у изменения цвета и консистенции моторного масла может быть много причин, как негативных, так и вполне нормальных для смазки, работающей в столь сложных условиях.
В первом случае потемнение масла может возникнуть по причине того, что: оно было поддельным, перегрелось, возникли какие-то неисправности в системе вентиляции картерных газов или пробита прокладка головки блока цилиндров, а может это следствие использования топлива сомнительного качества.
Во втором — потемнение случилось в процессе правильной работы моторного масла. Ведь помимо смазки, оно, собирая с поршневой системы нагар, сажу и прочий мусор, выполняет роль очистителя двигателя.
Но чтобы выяснить, почему масло потемнело именно в вашем моторе, нужно действовать методом исключения. То есть исключить худшие варианты причин изменения цвета. И для этого достаточно оглянуться назад, и вспомнить, как вы ухаживали за двигателем; какое масло заливали (оригинальное и рекомендованное автопроизводителем или на свой вкус и выбор); как часто его меняли и проверяли уровень; меняли ли масляный фильтр; на каких заправках и каким топливом заправлялись; не перегревали ли двигатель, и здоров ли он вообще.
Если на все эти вопросы у водителя есть однозначные ответы, то причин переживать нет. Моторное масло потемнело вследствие естественных причин и своей правильной работы. Причем потемнеть может и недавно поменянная смазка. И это, в отсутствии вышеперечисленных негативных причин, также нормально. Просто нужно учитывать возраст двигателя и его естественный износ.
Иными словами: если мотор новый, то масло не должно быстро темнеть. А вот если он проработал года три, то быстро темнеющее масло — даже очень хорошо. Значит, оно работает, и снимает накопившиеся отложения. И чем двигатель старше, тем стремительней темнеет смазка.
И наоборот, если при видавшем виды моторе водитель замечает, что масло долго остается светлым — значит, присадки в нем не справляются со своей задачей. Нужно убедиться в качестве смазывающей жидкости, и, при возможности, заменить ее.
Следите за двигателем своего автомобиля. Обслуживайте, меняйте вовремя масло и используйте только качественные смазки, и тогда мотор прослужит вам верой и правдой отведенный производителем срок.