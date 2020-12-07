Что делать, если «не контачит»: опасности окисления контактов электрооборудования

Осень и зима — времена темные. Темнеет раньше, светлеет позже. Зачастую утром едем на работу по темноте, и вечером тоже возвращаемся домой в потемках. Мир в дороге предстает исключительно в свете фар, которые обязаны работать безотказно. Давайте начистоту — сколько по дорогам ездит «слепых на один глаз» машин!? И, поверьте, не всегда виной тому перегоревшая лампочка или предохранитель.
А сколько в потоке перемещается автомобилей, задние фонари которых в прямом смысле слова живут своей жизнью. Порой непонятно, то ли водитель тормозит, то ли моргнули лампочки поворотника. О чем предупреждает такая «светомузыка»? Быть может, на пути машины возникло препятствие, и водитель ударил по тормозам, уходит от столкновения, перестраиваясь в соседний ряд.
Даже опытному автовладельцу может не хватить времени, чтобы разгадать маневр впереди идущего авто и предпринять адекватные действия. И, вот уже бампер под звонкий треск пластика «тушит безумные фонари», мнется железо. И хорошо, если все закончится только кузовным ремонтом…
Но прежде чем осуждать стоящих на дороге бедолаг, ожидающих экипаж ДПС, вспомните, как давно вы сами проверяли светотехнику своего автомобиля? Все ли работает как надо? А если нет, что делать? Частой причиной некорректной работы или отказа светотехники являются окислившиеся контакты.
Перегоревшие лампы в расчет не принимаем. Хотя, если лампа прослужила недолго, то вполне вероятно, что ее цоколь может быть покрыт «мхом» из окислов. Для того, чтобы вернуть электрическим соединениям надежный контакт, не нужно ковырять их иглой, шилом, канцелярской скрепкой, словом всем тем, что может быть под рукой, рискуя погнуть, оторвать, деформировать токопроводящие элементы.
Чтобы сбить даже вековые наросты-окислы с электрических соединений, нужно всего-то воспользоваться специальным очистителем электроконтактов. Очень удобно работать теми, что выпускаются в аэрозольных упаковках. Такой, например, есть у Astrohim.
Этот очиститель способен не только быстро справиться с окислами, которые цепко впились в металл, но и за счет сильного напора струи вынести загрязнения даже из узких и глубоких колодцев контактных колодок. При этом после обработки остатки очистителя быстро испарятся, ничего сушить и продувать не потребуется. Поможет очиститель электроконтактов и в других случаях сбоев электрики. Ведь из-за плохих контактов может сбоить не только светотехника.
Еще одна чисто осенне-зимняя неприятность связана с отказом обогрева зеркал. Если в колодке жгута зеркала из-за соли и влажности «зацвели» контакты, то с подачей напряжения на исполнительные механизмы сервопривода и обогревательный элемент могут возникнуть проблемы. Только о том, что это ваш случай вы узнаете тогда, когда посмотрите в «заиндевелое зеркало».
Очиститель контактов вам в помощь! Своими силами сможете восстановить электрику, и не нужно будет плясать с бубном у зеркал, скоблить их, пытаясь очистить от льда, и поливать незамерзайкой… Обработал контакты, восстановил подачу тока, нажал кнопку обогрева и, вуаля, чистые зеркала. Так что, если что-то «не контачит», помним — решение может быть гораздо проще, чем вы могли подумать!