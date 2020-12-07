Что делать, если «не контачит»: опасности окисления контактов электрооборудования

Осень и зима — времена темные. Темнеет раньше, светлеет позже. Зачастую утром едем на работу по темноте, и вечером тоже возвращаемся домой в потемках. Мир в дороге предстает исключительно в свете фар, которые обязаны работать безотказно. Давайте начистоту — сколько по дорогам ездит «слепых на один глаз» машин!? И, поверьте, не всегда виной тому перегоревшая лампочка или предохранитель.

А сколько в потоке перемещается автомобилей, задние фонари которых в прямом смысле слова живут своей жизнью. Порой непонятно, то ли водитель тормозит, то ли моргнули лампочки поворотника. О чем предупреждает такая «светомузыка»? Быть может, на пути машины возникло препятствие, и водитель ударил по тормозам, уходит от столкновения, перестраиваясь в соседний ряд.

Даже опытному автовладельцу может не хватить времени, чтобы разгадать маневр впереди идущего авто и предпринять адекватные действия. И, вот уже бампер под звонкий треск пластика «тушит безумные фонари», мнется железо. И хорошо, если все закончится только кузовным ремонтом…

Но прежде чем осуждать стоящих на дороге бедолаг, ожидающих экипаж ДПС, вспомните, как давно вы сами проверяли светотехнику своего автомобиля? Все ли работает как надо? А если нет, что делать? Частой причиной некорректной работы или отказа светотехники являются окислившиеся контакты.