Почему причиной частой замены масла может стать плохой антифриз

У любого мотора есть оптимальный рабочий температурный диапазон, при котором обеспечивается минимальный износ пар трения, расчетные — расход топлива и тягово-мощностные показатели. За соблюдение температурного диапазона, скорость выхода на заданные показатели по температуре и их удержание отвечает система охлаждения двигателя. Ее рабочее тело — антифриз. Пока по рубашке охлаждения ДВС циркулирует оригинальная охлаждающая жидкость (ОЖ) — никаких проблем нет. Но после ее замены, которую часто выполняют с большой просрочкой по наработке, нередко моторы начинают «температурить». Так, стремление сэкономить на антифризе выливается в заправку системы жидкостью несоответствующего качества, что приводит к ускоренной коррозии радиаторов, рубашки охлаждения ДВС (блока цилиндров и его головки или головок, если речь идет о многоцилиндровых «V» образных моторах) из–за отсутствия или недостаточного количества в ОЖ ингибиторов коррозии.
Продукты окисления собираются в конгломераты и закупоривают каналы радиаторов, ухудшая процесс теплообмена. Ситуацию может усугубить деградация самой охлаждающей жидкости, в которой образуются хлопья. Если в расширительном бачке образовалась рыже-кисельная субстанция, то мотор будет работать в жестком температурном режиме, а в ряде случаев (движение с полной нагрузкой на невысокой скорости) ДВС перегреется. Хорошо, если «закипание» не станет причиной коробления ГБЦ! Эта опасность лежит на поверхности, а вот другая прячется внутри мотора. При перегреве ДВС (даже кратковременном) происходит интенсивное окисление пакета присадок моторного масла и деградация его основы. Последствия этого — увеличение отложений на деталях ДВС, еще большее ухудшение охлаждение мотора (масло также снимает тепловую энергию!), ухудшение защиты пар трения.
Вот почему, даже при относительно непродолжительной работе двигателя при температуре, выходящей за верхний предел, масло лучше заменить новым или, если машина находится в рейсе, сделать это сразу по приходу ее в парк. Итак — мы ответили на вопрос, почему некачественная ОЖ не просто наносит вред мотору, но и сокращает ресурс моторного масла. Однако, это лишь одна сторона медали….
Охлаждающая жидкость низкого качества также снижает ресурс сальника помпы системы охлаждения. Хорошо, если насос приводится в действие отдельным ремнем (привод вспомогательных агрегатов), как это реализовано на части моторов легковых и грузовых автомобилей. В этом случае потекшую помпу заменить несложно и относительно недорого. Если же привод выполнен зубчатым ремнем (привод ГРМ легковых автомобилей), то для замены помпы придется оплачивать и работу по замене привода ГРМ, что очень недешево. Если проигнорировать течь помпы, то ее заклинит, приводной ремень оборвется, поршни встретятся с клапанами — это уже «капилталка» мотора! Выход из строя насоса охлаждающей жидкости на дизелях коммерческих автомобилей, где привод выполнен шестеренным, также повлечет за собой серьезные последствия для ДВС и больно ударит по кошельку перевозчика.
Кстати, ОЖ низкого качества способна в буквальном смысле слова «сгрызть» крыльчатку насоса! Вернее ее разрушает кавитация — микровзрывы пузырьков воздуха на поверхности металла, из-за которых и происходит «выщипывание» частичек материала детали. В итоге производительность насоса падает, циркуляция ОЖ по рубашке охлаждения становится недостаточной для эффективного съема тепловой энергии. Последствия этого мы уже описали выше — перегрев двигателя и преждевременное старение моторного масла! Отметим, что высококачественный антифриз активно противостоит процессам кавитации, так как имеет в своем составе соответствующие добавки.
Кстати, «съеденная» кавитацией крыльчатка насоса — это ерунда по сравнению со сквозным разрушением гильз цилиндров. Механики грузовых СТО, ремонтирующие моторы, в систему охлаждению которых заливался дешевый антифриз, сталкиваются с данным явлением, увы, нередко. Разрушать цилиндры двигателя кавитации помогают и коррозионные процессы. Как показывает практика, сценарий развития событий один и тот же: ОЖ попадает в цилиндр, оттуда в картер мотора, и… вот уже эмульсия (а не масло!) идет в систему смазки. О какой защите мотора идет речь?! Впору считать смету капитального ремонта ДВС. Если уровень масла в картере растет, а уровень ОЖ падает — вспомните про эту неисправность. Возможно, сможете обойтись малой кровью.
Итак, вопросов, почему нельзя лить в систему охлаждения автомобиля дешевые ОЖ не возникает. Какие антифризы использовать, чтобы и не оплачивать дополнительный ремонт, и не навредить мотору?
Достойные альтернативы есть в линейках тех же известных производителей смазочных материалов. Например, транспортные компании, которые применяют смазочные материалы компании ORLEN, экономя при этом приличные деньги без ущерба для надежности и ресурса моторов, используют также и охлаждающие жидкости данного производителя, являющегося, к слову, крупнейшей нефтяной корпорацией Центральной и Восточной Европы. В частности, достаточно популярная на рынке ОЖ — Petrygo Heavy, создана специально для применения в системах охлаждения грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и тяжелой строительной техники. То есть она подойдет для мультибрендовых парков и эксплуатирующих организаций. Технологи разработали состав ОЖ, который создает в системе охлаждения защитный слой, гарантированно защищающий элементы системы охлаждения от коррозии и кавитации до 150 тыс. км (или 5 лет эксплуатации). О серьезности подхода в компании Orlen Oil к производству Petrygo Heavy свидетельствуют допуски и соответствия, которые имеет ОЖ. Среди «коммерческих» назовем MAN SiOAT и MB-Approval 326.5. А для владельцев «легкой кавалерии» приведем следующий перечень соответствий: AUDI TL 774G, Bentley TL 774G, Bugatti TL 774G, MercedesBenz MBApproval 325.5, Porsche Seat TL 774G, Skoda TL 774G, VW TL 774G. Компания Orlen Oil имеет дистрибьютерскую сеть более чем в 50 странах мира, что позволяет бесперебойно обеспечивать продукцией клиентов и оперативно предоставлять технические консультации. Единственным дистрибьютором продукции ORLEN в России является компания «АЛЛЕЯ ГРУПП».
В общем, экономия на горюче-смазочных материалах достигается в том числе и за счет грамотного выбора применяемой охлаждающей жидкости. Об этом забывать не стоит.