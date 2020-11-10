Почему причиной частой замены масла может стать плохой антифриз

У любого мотора есть оптимальный рабочий температурный диапазон, при котором обеспечивается минимальный износ пар трения, расчетные — расход топлива и тягово-мощностные показатели. За соблюдение температурного диапазона, скорость выхода на заданные показатели по температуре и их удержание отвечает система охлаждения двигателя. Ее рабочее тело — антифриз. Пока по рубашке охлаждения ДВС циркулирует оригинальная охлаждающая жидкость (ОЖ) — никаких проблем нет. Но после ее замены, которую часто выполняют с большой просрочкой по наработке, нередко моторы начинают «температурить». Так, стремление сэкономить на антифризе выливается в заправку системы жидкостью несоответствующего качества, что приводит к ускоренной коррозии радиаторов, рубашки охлаждения ДВС (блока цилиндров и его головки или головок, если речь идет о многоцилиндровых «V» образных моторах) из–за отсутствия или недостаточного количества в ОЖ ингибиторов коррозии.

Продукты окисления собираются в конгломераты и закупоривают каналы радиаторов, ухудшая процесс теплообмена. Ситуацию может усугубить деградация самой охлаждающей жидкости, в которой образуются хлопья. Если в расширительном бачке образовалась рыже-кисельная субстанция, то мотор будет работать в жестком температурном режиме, а в ряде случаев (движение с полной нагрузкой на невысокой скорости) ДВС перегреется. Хорошо, если «закипание» не станет причиной коробления ГБЦ! Эта опасность лежит на поверхности, а вот другая прячется внутри мотора. При перегреве ДВС (даже кратковременном) происходит интенсивное окисление пакета присадок моторного масла и деградация его основы. Последствия этого — увеличение отложений на деталях ДВС, еще большее ухудшение охлаждение мотора (масло также снимает тепловую энергию!), ухудшение защиты пар трения.