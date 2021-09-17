В Москве вручена премия «Лучшая Автохимия 2021 года»

Особое место в каталоге бренда занимают смазки. Широте линейки смазок RUSEFF могут позавидовать даже именитые конкуренты. Здесь есть все, что нужно для технического обслуживания и ремонта автомобиля, в том числе и совершенно уникальные по качеству составы, которые раньше можно было встретить только среди импортных аналогов. Например, смазка для триподов, изготовлена на основе смеси синтетических (ПАО) и минеральных масел высокой степени очистки и полимочевинного загустителя. Такой состав действительно продляет жизнь подшипников. Вот почему сервисные станции, отвечающие за свою работу перед клиентами и дорожащие своим именем и репутацией, все чаще отдают предпочтение смазкам RUSEFF.

Не менее популярны и средства по уходу за электрической частью автомобилей, которая часто дает сбои в сырую погоду. В производственной гамме RUSEFF есть как высокоэффективные очистители контактов, которые благодаря уникальной формуле удаляют окислы, а не маскируют их. Есть и специальные смазки, надежно защищающие контакты от окисления и вытесняющие из разъемов воду. Обслуженные и защищенные контакты — залог того, что машина гарантированно заведется, фары будут освещать путь, а сигнальные фонари предупреждать участников движения о маневрах машины. Исправная электрика — это ваша безопасность!

И еще одна актуальная для отечественных машин тема — средства для борьбы с коррозией. Парк машин в России, увы, не может похвастать молодостью, средний возраст автомобиля приблизился к 15 годам. Большинству автовладельцев сегодня банально не по карману обновить автомобиль. А раз так, то необходимо поддерживать его кузов в технически исправном состоянии — вовремя устранять очаги коррозии и защищать металл. Для этого у RUSEFF имеются все необходимые средства: от высокоэффективных преобразователей ржавчины, до средств защиты: антикоррозионная мастика, жидкие подкрылки, антигравий и, разумеется, мовиль.