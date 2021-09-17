В Москве вручена премия «Лучшая Автохимия 2021 года»

Последняя неделя августа и начало сентября уже традиционно для специалистов автомобильной отрасли связаны с автовыставками, насыщены встречами, новыми открытиями, подведением итогов. Здесь складывается понимание перспектив развития, зарождаются планы на будущее… Выставка MIMS Automechanika стала глотком свежего воздуха для засидевшихся на «удаленке» специалистов и автолюбителей. Ее посещаемость превзошла даже самые смелые прогнозы.
Участники показали, что во время изоляции они не сидели «сложа руки». Одной из ярких новостей на выставке стала экспозиция продукции молодого отечественного бренда RUSEFF, вызвавшая активный интерес у посетителей. RUSEFF представил широкий ассортимент новинок автохимии и автокосметики и победил в номинации «АВТОХИМИЯ ГОДА 2021» премии «Автокомпонент года», что многие сочли вполне ожидаемым. Сегодня, чтобы завоевать рынок и отечественного потребителя, избалованного зарубежным разнообразием средств по уходу за автомобилем, нужно постараться и RUSEFF постарался. В 2019 году продуктовая линейка бренда насчитывала скромные 36 наименований, и за 2 года RUSEFF расширил ассортимент до 150 позиций, практически полностью закрыв все потребности автомобилиста в средствах по уходу за машиной.
Линейка автохимии RUSEFF создавалась «с прицелом» на импортозамещение и, в целом, преуспела в своей задаче. При разработке продуктов были заданы соответствующие высокие западные стандарты качества и эффективности. Говорят об этом не только данные экспертиз аккредитованных лабораторий; главное подтверждение признания бренда — это спрос, и он у бренда определенно есть. За время карантина покупательная способность немного просела и качественную, простую в применении и недорогую автохимию RUSEFF все чаще предпочитают зарубежным аналогам. Как отметили независимые эксперты рынка автохимии, продукция RUSEFF стремительно вошла на полки автомагазинов, в сервисную сеть (станции технического обслуживания автомобилей и автомойки), и заняла достойные места в витринах Интернет-площадок.
Локомотивы продуктовых линеек
Бренду действительно есть, что предложить современному автолюбителю. В широкой продуктовой линейке RUSEFF, охватывающей весь спектр автохимии — от уникальных присадок в топливо, до смазок, антикоров и очистителей, много продуктов, которые можно смело назвать, пожалуй, одними из лучших. Именно на них бренд ворвался на рынок автохимии и подвинул на нем своих конкурентов. Прежде всего, это антифризы, изготовленные из действительно качественного сырья с применением зарубежных ингредиентов, в частности, бельгийских присадок. Не удивительно, что охлаждающие жидкости RUSEFF имеют актуальные допуски автопроизводителей и рассчитаны на длительные интервалы работы, которые с большим запасом перекрывают требования регламента технического обслуживания большинства транспортных средств. Это позволяет значительно сократить эксплуатационные расходы и при этом гарантировать безупречную работу системы охлаждения ДВС в самых сложных условиях эксплуатации автомобиля.
Особое место в каталоге бренда занимают смазки. Широте линейки смазок RUSEFF могут позавидовать даже именитые конкуренты. Здесь есть все, что нужно для технического обслуживания и ремонта автомобиля, в том числе и совершенно уникальные по качеству составы, которые раньше можно было встретить только среди импортных аналогов. Например, смазка для триподов, изготовлена на основе смеси синтетических (ПАО) и минеральных масел высокой степени очистки и полимочевинного загустителя. Такой состав действительно продляет жизнь подшипников. Вот почему сервисные станции, отвечающие за свою работу перед клиентами и дорожащие своим именем и репутацией, все чаще отдают предпочтение смазкам RUSEFF.
Не менее популярны и средства по уходу за электрической частью автомобилей, которая часто дает сбои в сырую погоду. В производственной гамме RUSEFF есть как высокоэффективные очистители контактов, которые благодаря уникальной формуле удаляют окислы, а не маскируют их. Есть и специальные смазки, надежно защищающие контакты от окисления и вытесняющие из разъемов воду. Обслуженные и защищенные контакты — залог того, что машина гарантированно заведется, фары будут освещать путь, а сигнальные фонари предупреждать участников движения о маневрах машины. Исправная электрика — это ваша безопасность!
И еще одна актуальная для отечественных машин тема — средства для борьбы с коррозией. Парк машин в России, увы, не может похвастать молодостью, средний возраст автомобиля приблизился к 15 годам. Большинству автовладельцев сегодня банально не по карману обновить автомобиль. А раз так, то необходимо поддерживать его кузов в технически исправном состоянии — вовремя устранять очаги коррозии и защищать металл. Для этого у RUSEFF имеются все необходимые средства: от высокоэффективных преобразователей ржавчины, до средств защиты: антикоррозионная мастика, жидкие подкрылки, антигравий и, разумеется, мовиль.
Все составы в виде аэрозолей. Это значительно упрощает их применение так как не требуется компрессоров, распылителей и прочего оборудования. Автовладельцы могут все сделать своими руками. В этом, кстати, также заключается преимущество продукции RUSEFF, которая не только отличается своей эффективностью, но и простотой применения. Русский мужик не ждет помощи извне, а рассчитывает исключительно на свои силы. Не случайно продукция RUSEFF пользуется устойчивым спросом там, где плохо развита сервисная сеть, где дороги невысокого качества, где суровый климат, а топливо… ну, про него вы и сами знаете.
Заграница нам… Нет, это мы поможем загранице!
Получив признание на внутреннем рынке, бренд RUSEFF начал экспансию за пределы России, на рынки ближнего и дальнего зарубежья. И, первый положительный опыт уже получен. А ведь мы говорим о бренде, которому отроду всего два года! Впрочем, чему удивляться — недорогая, высокого качества продукция всегда займет свое место под Солнцем и подвинет с теплых мест конкурентов. RUSEFF — значит российский-эффективный, а теперь, можно еще сказать, успешный.