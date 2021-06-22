В каких случаях моторное масло может закипеть из-за летней жары

Чтобы понять, почему смазка в двигателе с гораздо большей вероятностью может вскипеть именно летом, для начала придется вспомнить о свойствах этой жидкости при повышенных температурах. Современные двигатели функционируют при рабочих температурах, укладывающихся в диапазон 95—105°С. Он же считается оптимальным и для работы моторных масел.
Большинство производителей смазок указывают, что их продукция начинает кипеть при 230—240°С. Казалось бы, можно успокоиться и не переживать по поводу вскипания моторных смазок: вон какой запас мы в этом смысле имеем. Но дело в том, что и до момента закипания, еще на стадии перегрева лубриканта, в нем могут начаться необратимые изменения.
Если взять смазку какого-нибудь не особо раскрученного бренда, налить ее в стеклянную колбу и прокипятить при температуре около 250°С в течении хотя бы пяти минут, на дне сосуда, скорее всего, потом останется внушительный слой твердых лакообразных отложений. Это выпали в осадок присадки, с помощью которых получают требуемые характеристики масло.
Заметим, что только самые высококачественные масла переносят кипячение без последствий для себя, не давая осадка. Некоторые автовладельцы, кстати, именно с помощью подобных опытов подбирают для своей машины моторную смазку.
Заметим, что выпадение осадка из масла в двигателе может начаться задолго до его вскипания. С некоторыми маслами это происходит уже при температурах 150—190°С. Лакообразные пленки, образующиеся при этом, содержат большое количество абразивных частиц. Как этот «песочек» воздействует на трущиеся части двигателя объяснять, полагаем, не надо. Быстрее всего воздействие абразива сказывается на цилиндро-поршневой группе, клапанах.
Надо иметь в виду, что еще «на подходе» к моменту закипания, как раз в районе 150°С, масло теряет вязкость и становится крайне текучим. Настолько, что прокладки и сальники мотора перестают его удерживать и оно начинает сочиться наружу. Что чревато возгоранием и пожаром в подкапотном пространстве.
Теперь стоит рассказать о причинах вскипания масла. Среди них следует назвать применение некачественных масел. Сэкономив на цене лубриканта, можно получить продукт с низкой стойкостью к перегреву, который будет вскипать на кольцах поршней даже при нормальной работе системы охлаждения. Если же она по каким-то причинам работает неэффективно (а это, как правило, проявляется в жару), то не только антифриз может вскипеть, но и масло.
Среди причин кипения смазки можно назвать и забитое грязью пространство между картером мотора и его защитой. Для любителей покататься по бездорожью такая ситуация более чем актуальна. Из-за этого резко ухудшается теплоотвод от масла, попадающего в картер после прохождения через блок цилиндров. Не успев как следует охладиться, оно вновь отправляется в сторону камеры сгорания для нового нагревания. В результате оно может и вскипеть — когда на летней жаре система охлаждения двигателя и так работает на пределе своих возможностей.