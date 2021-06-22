В каких случаях моторное масло может закипеть из-за летней жары

Чтобы понять, почему смазка в двигателе с гораздо большей вероятностью может вскипеть именно летом, для начала придется вспомнить о свойствах этой жидкости при повышенных температурах. Современные двигатели функционируют при рабочих температурах, укладывающихся в диапазон 95—105°С. Он же считается оптимальным и для работы моторных масел.

Большинство производителей смазок указывают, что их продукция начинает кипеть при 230—240°С. Казалось бы, можно успокоиться и не переживать по поводу вскипания моторных смазок: вон какой запас мы в этом смысле имеем. Но дело в том, что и до момента закипания, еще на стадии перегрева лубриканта, в нем могут начаться необратимые изменения.

Если взять смазку какого-нибудь не особо раскрученного бренда, налить ее в стеклянную колбу и прокипятить при температуре около 250°С в течении хотя бы пяти минут, на дне сосуда, скорее всего, потом останется внушительный слой твердых лакообразных отложений. Это выпали в осадок присадки, с помощью которых получают требуемые характеристики масло.