Почему водители предпочитают автохимию Liqui Moly

Напомним, что в экспертный совет премии МАК-2021 вошли представители автомобильной отрасли: от производителей автокомпонентов и регулирующих органов власти до журналистов и работников транспортных компаний. Всего в премий предусмотрено 16 номинаций, хотя в некоторых категориях вручалось две награды, если мнение потребителей и экспертов не совпадало.

В этом году финальной стадии голосования предшествовало три этапа на выставках в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве. На мероприятиях было опрошено более 5000 человек, во всех случаях автохимия Liqui Moly была вне конкуренции.

Если же говорить собственно о автохимии Liqui Moly, то она включает в себя более 200 единиц профессиональных и любительских средств для ухода за автомобилями. Присадки, промывки, очистители, смазки, весь ассортимент автохимии бренда создается с учетом особенностей современных транспортных средств и требований автопроизводителей. Как и другая продукция Liqui Moly, линейка автохимии выпускается только в Германии.