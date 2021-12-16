Эффективное решение проблемы LSPI

В последнее время на рынке все чаще можно встретить автомобили, оснащенные малолитражными бензиновыми турбодвигателями с впрыском топлива непосредственно в камеру сгорания. Достоверно известно, что это решение, нацеленное на экономию топлива, имеет и побочный эффект под названием LSPI (Low Speed Pre Ignition, преждевременное воспламенение топливной смеси на малых оборотах). К тому же такое явление иногда становится причиной повреждения поршней двигателя.
Максим Строкер

Наиболее вероятная причина появления эффекта LSLP — старое моторное масло, попадающее в камеру сгорания. Особенно часто это происходит с автомобилями с большим пробегом: у них обычно увеличены зазоры в поршневой группе. Чем больше пробег, тем сильнее срабатываются присадки, что делает более значимой роль базового масла в предотвращении преждевременного воспламенения топливной смеси. Свой вклад в появления LSPI вносят и некоторые технические особенности двигателя. Но есть и хорошая новость: решение проблемы уже найдено. Предотвратить LSPI помогают специальные рецептуры моторных масел, эффективно сочетающие высококачественные базовые масла и детергенты, выполняющие роль антиокислительных моющих присадок.

Как известно, сульфонат кальция, используемый в основе детергентов, способен усиливать эффект LSPI. Поэтому новые масла для малолитражных турбированных двигателей с высокой степенью компрессии и системой непосредственного впрыска (GDI / TGDI) содержат меньше моющих присадок на основе кальция. Также в пакетах присадок вместо кальциевых детергентов теперь добавляют магниевые, защищающие двигатель от появления LSPI. Кроме того, цинк, фосфор и молибден, содержащиеся в присадках, позволяют уменьшить не только износ, но и вероятность преждевременного воспламенения топливной смеси.

Необходимость предотвращения проблемы LSPI была своевременно отражена в отраслевых стандартах: API SP, разработанного Американским нефтяным институтом, а также ILSAC GF­-6A и ILSAC GF-­6B от Международного комитета по стандартизации и одобрению смазочных материалов. Наравне с этим, они предусматривают более строгие требования к экономичности, износостойкости и предотвращению образования отложений.

Как правило, ведущие производители смазочных материалов оперативно отвечают на изменения отраслевых стандартов выводом соответствующей продукции на рынок. Так, например, у одного из первых производителей — ЛУКОЙЛа, в продуктовом портфеле появились моторные масла LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30, GENESIS SPECIAL XFE 5W-30, 0W-20 и GENESIS ARMORTECH PLUS 0W-16, которые полностью соответствуют новым спецификациям. Повышенным спросом эти продукты, в частности последнее маловязкое масло, пользуются на зарубежных рынках, где уже налажено производство двигателей, рассчитанных на применение подобных энергоэффективных смазочных материалов.

ТО, двигатель, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, моторное масло
16 декабря 2021
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