Эффективное решение проблемы LSPI

Наиболее вероятная причина появления эффекта LSLP — старое моторное масло, попадающее в камеру сгорания. Особенно часто это происходит с автомобилями с большим пробегом: у них обычно увеличены зазоры в поршневой группе. Чем больше пробег, тем сильнее срабатываются присадки, что делает более значимой роль базового масла в предотвращении преждевременного воспламенения топливной смеси. Свой вклад в появления LSPI вносят и некоторые технические особенности двигателя. Но есть и хорошая новость: решение проблемы уже найдено. Предотвратить LSPI помогают специальные рецептуры моторных масел, эффективно сочетающие высококачественные базовые масла и детергенты, выполняющие роль антиокислительных моющих присадок.

Как известно, сульфонат кальция, используемый в основе детергентов, способен усиливать эффект LSPI. Поэтому новые масла для малолитражных турбированных двигателей с высокой степенью компрессии и системой непосредственного впрыска (GDI / TGDI) содержат меньше моющих присадок на основе кальция. Также в пакетах присадок вместо кальциевых детергентов теперь добавляют магниевые, защищающие двигатель от появления LSPI. Кроме того, цинк, фосфор и молибден, содержащиеся в присадках, позволяют уменьшить не только износ, но и вероятность преждевременного воспламенения топливной смеси.