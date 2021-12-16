Эффективное решение проблемы LSPI

Наиболее вероятная причина появления эффекта LSLP — старое моторное масло, попадающее в камеру сгорания. Особенно часто это происходит с автомобилями с большим пробегом: у них обычно увеличены зазоры в поршневой группе. Чем больше пробег, тем сильнее срабатываются присадки, что делает более значимой роль базового масла в предотвращении преждевременного воспламенения топливной смеси. Свой вклад в появления LSPI вносят и некоторые технические особенности двигателя. Но есть и хорошая новость: решение проблемы уже найдено. Предотвратить LSPI помогают специальные рецептуры моторных масел, эффективно сочетающие высококачественные базовые масла и детергенты, выполняющие роль антиокислительных моющих присадок.
Как известно, сульфонат кальция, используемый в основе детергентов, способен усиливать эффект LSPI. Поэтому новые масла для малолитражных турбированных двигателей с высокой степенью компрессии и системой непосредственного впрыска (GDI / TGDI) содержат меньше моющих присадок на основе кальция. Также в пакетах присадок вместо кальциевых детергентов теперь добавляют магниевые, защищающие двигатель от появления LSPI. Кроме того, цинк, фосфор и молибден, содержащиеся в присадках, позволяют уменьшить не только износ, но и вероятность преждевременного воспламенения топливной смеси.
Необходимость предотвращения проблемы LSPI была своевременно отражена в отраслевых стандартах: API SP, разработанного Американским нефтяным институтом, а также ILSAC GF-6A и ILSAC GF-6B от Международного комитета по стандартизации и одобрению смазочных материалов. Наравне с этим, они предусматривают более строгие требования к экономичности, износостойкости и предотвращению образования отложений.
Как правило, ведущие производители смазочных материалов оперативно отвечают на изменения отраслевых стандартов выводом соответствующей продукции на рынок. Так, например, у одного из первых производителей — ЛУКОЙЛа, в продуктовом портфеле появились моторные масла LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30, GENESIS SPECIAL XFE 5W-30, 0W-20 и GENESIS ARMORTECH PLUS 0W-16, которые полностью соответствуют новым спецификациям. Повышенным спросом эти продукты, в частности последнее маловязкое масло, пользуются на зарубежных рынках, где уже налажено производство двигателей, рассчитанных на применение подобных энергоэффективных смазочных материалов.