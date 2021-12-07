Как избежать появления сырости в автомобиле зимой

Однако со всем этим будет гораздо сложнее справиться, чем можно было предупредить. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как не дать сырости захватить автомобиль, и превратить его в рассадник микробов.

Обилие зимних осадков и влаги непременно сказывается на климате в салоне автомобиля. И то, как он справится со столь ударной нагрузкой, зависит не только от исправности его систем, но и от владельца, на долю которого выпадает львиная доля процедур, позволяющих понизить, а то и вовсе убрать влагу из салона машины. Ведь это, прежде всего, здоровье пассажиров и комфортный микроклимат без болезнетворных микробов. Но как правильно это сделать?

Для того, чтобы салон не накапливал избыточную влагу достаточно выполнять простые действия. Но начать все это делать, естественно, нужно вовремя. Соль в носке, силикагель, рис в мешочке, пена для бритья на стекле… — все это костыли в решения проблемы, придуманные ленивыми и безалаберными водилами. Наш же выбор- правильная подготовка машины к зиме.

И первое, что нужно сделать — это вовремя поменять салонный фильтр. Все дело в том, что за весну и лето он забивается пухом и пылью, из-за чего ухудшается его пропускная способность. Сырость усугубляет эту проблему. Ну а грязный и сырой фильтр — отличная среда для роста бактерий.

Зимой стоит провести ревизию дверных уплотнителей. Они не должны быть порваны, деформированы или сильно изношены. А для продления их срока службы хотя бы раз в полгода (или перед зимой) их стоит обрабатывать силиконом. Это и избавит вас от прилипания дверей в морозы, и сохранит эластичность и уплотняющую способность резинок