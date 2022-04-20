Какие средства крайне необходимы при весеннем техобслуживанием машины своими силами

Не секрет, что при нынешней непростой экономической ситуации многие автолюбители предпочитают самостоятельно обслуживать свои авто. На них меняют технические жидкости, фильтры, колодки, свечи зажигания и прочие расходники.
Наиболее рукастые водители даже выполняют несложный ремонт подвески, тормозной системы или электрики. А поскольку все, что находится под капотом или под днищем автомобиля, после зимы основательно загрязнено, то выполнить сервисную процедуру без предварительной очистки тех или иных узлов или деталей бывает крайне затруднительно.
Универсальный состав
Эту проблему легко решают препараты, предназначенные для удаления грязи с конкретных узлов, например, с механизмов тормозной системы, проводов и распределителей системы зажигания или, скажем, с деталей подвески или впускного тракта.
Правда, специфика подобных средств часто вынуждает водителя покупать несколько продуктов разного целевого назначения. Что, согласитесь, в нынешних условиях весьма накладно.
Альтернативой этому (причем куда менее затратной) стало появление на рынке универсальных очистителей. С их помощью можно выполнить обработку практически любых систем и узлов, подвергшихся загрязнениям. Подобные препараты сегодня представлены зарубежными и отечественными брендами, причем последние часто составляют достойную конкуренцию именитым «иностранцам».
Пример — универсальный быстрый очиститель марки Ruseff, позиционируемый как высокоэффективный препарат для чистки и обезжиривания различных деталей и узлов. Он с успехом применяется при обслуживании тормозов и сцепления, ремонте двигателя, различных типов трансмиссий, а также элементов подвески.
Аэрозольное воздействие
В состав продукта входит алифатический растворитель, поэтому аэрозоль моментально растворяет любые вредные отложения, будь то ржавчина, солевой налет, остатки смол или смазок. Все растворенные загрязнения быстро удаляются с обрабатываемой поверхности, что достигается за счет мощного механического воздействия аэрозольной струи. Сам же аэрозоль после обработки без следа испаряется.
Неплохими чистящими свойствами обладает и другой универсальный аэрозоль от Ruseff — проникающая спрей-смазка RF-40. Она поможет при экспресс-очистке контактов, клемм, различного вида металлических стыков и сочленений, тросовых приводов, замковых механизмов. Кроме того, препарат эффективно «размачивает» приржавевшие болты и гайки, тем самым существенно облегчая их демонтаж. Ко всему прочему, средство эффективно вытесняет влагу и, благодаря ингибиторам коррозии, нейтрализует мелкие очаги ржавчины.
И клеммы почистим
Впрочем, это еще не все достоинства RF-40. Средство эффективно нейтрализует все типы загрязнений, ухудшающие электропроводность. Судя по отзывам, появившихся в интернете, аэрозоль отлично вытесняет воду из стыков кабелей, устраняет грязь, следы коррозии, масла и густой смазки, улучшая тем самым проводимость на контактах.
RF-40 можно с успехом использовать как при чистке проводов, так и клемм АКБ. Распылитель его флакона оснащен коротким носиком, что повышает удобство пользования препаратом при обработке труднодоступных мест в узлах подвески или моторного отсека.
Хорошим подспорьем при проведении сезонного ТО будет и такой спрей, как высокотемпературная медная смазка Ruseff. Она необходима для превентивной обработки сильно нагревающихся и нагруженных деталей, например, резьбовых соединений свечей зажигания, элементов системы выхлопа и т. п.
Кроме того, препарат используют и для обработки тыльной стороны тормозных колодок, направляющих суппорта, а также антикоррозионной обработки колесных гаек, болтов, шпилек и самой ступицы в местах ее прилегания к колесу.
Демонтаж будет легким
Напомним, что в отмеченных точках часто возникает ржавчина, провоцирующая такие неприятные явления, как «сваривание» элементов крепежа и «прикипание» колесного диска к ступице. Применение медной смазки от Ruseff исключает эти проблемы.
В ее состав, помимо мелкодисперсной меди, входит целый ряд других важных компонентов. Благодаря им препарат имеет отменные антифрикционные свойства, причем он не течет при высоких температурах и хорошо удерживается на вертикальных поверхностях. К тому же не вымывается и обладает повышенной влагостойкостью.
Коль скоро в нашем обзоре зашла речь о защитных смазывающих средствах, то уместно будет вспомнить и про грязеотталкивающую белую смазку для замков и петель PTFE (фото выше). Этот продукт от Ruseff, в состав которого входит тефлон, был разработан для обработки подвижных соединений, подшипников, шарниров, зубчатых и червячных передач, а также других механизмов, используемых в автомобиле. Как показал опыт его применения, по своей эффективности он превосходит даже импортные аналоги.
Чтобы петли не скрипели
Так, обладая отменными антифрикционными свойствами и химической стойкостью, спрей надолго устраняет скрип дверных петель, а также предотвращает заклинивание тросов, приводов и замков. Кроме того, благодаря высокой влагостойкости, смазка надежно защищает детали от коррозии.
При этом эксперты отмечают удобство ее применения. Особая конструкция распылителя и белый цвет смазки позволяют визуально ее дозировать и, с помощью клапана, точечно наносить в нужные места.
Причем давление газа в баллончике оптимизировано так, что при распылении состава полностью исключается его «пузырение». Благодаря чему смазка ложится ровным слоем и не течет. Все эти свойства сохраняются в широком диапазоне рабочих температур.