Какие средства крайне необходимы при весеннем техобслуживанием машины своими силами

Не секрет, что при нынешней непростой экономической ситуации многие автолюбители предпочитают самостоятельно обслуживать свои авто. На них меняют технические жидкости, фильтры, колодки, свечи зажигания и прочие расходники.

Наиболее рукастые водители даже выполняют несложный ремонт подвески, тормозной системы или электрики. А поскольку все, что находится под капотом или под днищем автомобиля, после зимы основательно загрязнено, то выполнить сервисную процедуру без предварительной очистки тех или иных узлов или деталей бывает крайне затруднительно.

Универсальный состав

Эту проблему легко решают препараты, предназначенные для удаления грязи с конкретных узлов, например, с механизмов тормозной системы, проводов и распределителей системы зажигания или, скажем, с деталей подвески или впускного тракта.

Правда, специфика подобных средств часто вынуждает водителя покупать несколько продуктов разного целевого назначения. Что, согласитесь, в нынешних условиях весьма накладно.