В чем заключается специфика применения малозольного моторного масла

Не вдаваясь особо в технические дебри отметим, что малозольное моторное масло предназначено для уменьшения количества золы, которая скапливается в камере сгорания. Она, напомним, в малых количествах образуется при сгорании любого топлива под действием высоких температур, что в итоге может привести к образованию отложений на стенках поршней, клапанах и других компонентах двигателя.

Постепенное накопление подобных отложений со временем может привести к снижению мощности агрегата и увеличению токсичности выхлопа. Так вот, малозольные масла помогают уменьшить эти отложения за счет более высоких моющих свойств, что помогает поддерживать в норме параметры двигателя и его системы нейтрализации газов.

Кстати, особенно подвержены образованию зольных отложений дизельные двигатели из-за более высоких рабочих температур, поэтому малозольные масла для некоторых видов высокотехнологичных моторов, работающих на солярке, особенно важны. Бензиновые силовые агрегаты также выигрывают от применения моторных смазок с низким содержанием золы, поскольку они помогают снизить вредные выбросы, улучшая при этом эксплуатационные характеристики двигателей, в том числе их экономичность.