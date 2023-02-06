В чем заключается специфика применения малозольного моторного масла

Не вдаваясь особо в технические дебри отметим, что малозольное моторное масло предназначено для уменьшения количества золы, которая скапливается в камере сгорания. Она, напомним, в малых количествах образуется при сгорании любого топлива под действием высоких температур, что в итоге может привести к образованию отложений на стенках поршней, клапанах и других компонентах двигателя.
Постепенное накопление подобных отложений со временем может привести к снижению мощности агрегата и увеличению токсичности выхлопа. Так вот, малозольные масла помогают уменьшить эти отложения за счет более высоких моющих свойств, что помогает поддерживать в норме параметры двигателя и его системы нейтрализации газов.
Кстати, особенно подвержены образованию зольных отложений дизельные двигатели из-за более высоких рабочих температур, поэтому малозольные масла для некоторых видов высокотехнологичных моторов, работающих на солярке, особенно важны. Бензиновые силовые агрегаты также выигрывают от применения моторных смазок с низким содержанием золы, поскольку они помогают снизить вредные выбросы, улучшая при этом эксплуатационные характеристики двигателей, в том числе их экономичность.
Поскольку в настоящее время даже подержанные иномарки по большей части комплектуются турбированными дизелями и бензиновыми двигателями, для многих из них применение малозольных масел (обозначенных словосочетанием Low SAPS) также приобретает все большую актуальность.
Как правило, данная категория лубриканта производится на синтетической основе, дополненной пакетом специальных присадок. А поскольку последние производятся исключительно за рубежом, то для машин, ныне эксплуатируемых в нашей стране, крайне важен правильный подбор моторного масла, особенно в части использования спецификаций, рекомендованных автопроизводителем.
В частности, это можно рассмотреть на примере продукции известного турецкого бренда Lubex. Сегодня под этой торговой маркой производится широкий спектр автомобильных лубрикантов, часть которых уже представлена и в нашей стране.
Так вот, в ассортименте поставляемых на наш рынок продуктов от Lubex присутствует малозольное синтетическое моторное масло серии MB-LA 5W−40. Оно отличается высокими защитными свойствами, предохраняющими детали двигателя от образования вредных зольных отложений, а также сажи.
Еще одна из важных отличительных особенностей данного продукта — универсальность применения. Масло MB-LA 5W−40 подходит как для бензиновых и дизельных двигателей (в том числе оснащенных системами современными системами фильтрации типа DPF, GPF или TWC), так и для моторов, работающих на газовом топливе.
В числе прочих достоинств этого лубриканта — высокая текучесть, благодаря которой масляная пленка прочно удерживается на деталях силового агрегата при любой температуре, минимизируя их износ при холодном пуске на морозе.