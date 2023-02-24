Почему в автомобильном дизтопливе всегда присутствует вода

По оценкам специалистов в области ГСМ, значительная часть влаги часто появляется уже в самой солярке из-за неправильного ее содержания в хранилищах. После изготовления дизтоплива на НПЗ его перевозят на АЗС, где оно перекачивается в баки автомобилей. Именно здесь и происходят основные процессы его увлажнения, обусловленные двумя основными причинами.

Во-первых, это климат. Непрерывные изменения влажности и перепады температуры при определенных условиях вызывают выпадение конденсата. Это случается в незаполненных автоцистернах или полупустых емкостях автозаправочных станций. Кстати, то же самое регулярно происходит и в баках автомобилей.

Следующий момент — человеческий фактор. В соответствии с правилами, все топливные цистерны должны регулярно очищаться от конденсата и грязи. Но делается ли это, а если и делается, то насколько качественно? В общем, по этой теме есть масса вопросов, на которые не всегда можно получить положительный ответ.