Почему в автомобильном дизтопливе всегда присутствует вода

По оценкам специалистов в области ГСМ, значительная часть влаги часто появляется уже в самой солярке из-за неправильного ее содержания в хранилищах. После изготовления дизтоплива на НПЗ его перевозят на АЗС, где оно перекачивается в баки автомобилей. Именно здесь и происходят основные процессы его увлажнения, обусловленные двумя основными причинами.
Во-первых, это климат. Непрерывные изменения влажности и перепады температуры при определенных условиях вызывают выпадение конденсата. Это случается в незаполненных автоцистернах или полупустых емкостях автозаправочных станций. Кстати, то же самое регулярно происходит и в баках автомобилей.
Следующий момент — человеческий фактор. В соответствии с правилами, все топливные цистерны должны регулярно очищаться от конденсата и грязи. Но делается ли это, а если и делается, то насколько качественно? В общем, по этой теме есть масса вопросов, на которые не всегда можно получить положительный ответ.
Относительно увлажненности солярки важно помнить еще один нюанс. В частности, действующие регламенты ГСМ допускают наличие в дизтопливе некоторой доли воды. Правда, речь идет о фракционном составе горючего, в котором влага находится в связанном (на молекулярном уровне) состоянии. Поэтому опасность для дизельного силового агрегата представляет именно «несвязанная» влага, например, упомянутый выше водный конденсат.
Эксперты отмечают, что даже мельчайшие капли воды, попав в ТНВД и форсунки, способны доставить кучу неприятностей. Соединяясь под высоким давлением с серой, находящейся в солярке, влага образует серную кислоту, которая повреждает прецизионные каналы форсунок и плунжерных пар насоса. Кроме того, вода сама по себе обладает мощным коррозионным действием, провоцирующим появление ржавчины в узлах дизельной аппаратуры. Если такое случается, большинство ее деталей потом приходится менять целиком.
Чтобы подобных ситуаций не возникало (особенно при зимних оттепелях или в межсезонье), в горючее нужно добавлять присадки, нейтрализующие влагу. Для этого сегодня в продаже есть универсальные влаговытесняющие препараты, рассчитанные как на бензин, так и на солярку.
Однако опытные водители рекомендуют для дизтоплива брать специализированные составы, например, новое немецкое средство Fuel Protect Diesel от Liqui Moly. Продукт представляет оригинальную комбинацию беззольных присадок, исключающих образование в баке водно-топливной эмульсии.
В числе важных особенностей новинки — наличие компонентов комплексного действия. Благодаря им, данный препарат не только эффективно нейтрализует влагу и защищает топливную систему от коррозии, но и заметно улучшает смазывающую способность солярки. Последнее крайне важно для сохранения ресурса ТНВД и дизельного агрегата в целом. Отметим, что Fuel Protect Diesel фасуется в 300-миллилитровые флаконы, рассчитанные на обработку полного топливного бака легкового автомобиля или внедорожника.