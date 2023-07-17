Лей — не жалей: дефицита фирменных моторных масел не было и нет

Обслуживание автомобиля — важный, если не ключевой залог продолжительности его службы. Фундамент ресурса. Основа любого обслуживания — фильтры и моторное масло, которые нужно менять чаще прочего. По этому направлению был нанесен мощнейший удар, российский рынок оперативно заполонили подделки, а владельцы транспортных средств бросились скупать расходники впрок. Предприниматели заработали. Но на этом стоит поставить точку, ибо сегодня ситуация выглядит в корне иначе. Особенно, для владельцев японских автомобилей.

Во-первых, та же Suzuki, плоть от плоти Япония, как возила масла, расходники и запчасти, так и продолжает возить, о чем операционный директор российского офиса Ирина Зеленцова честно рассказала в интервью порталу «АвтоВзгляд». И в 2022 году возила, и в 2023 возит. Без изменений и ограничений. Фирменное моторное масло широко доступно и продается официально, а не из-под прилавка.

Во-вторых, дилеры в кулуарах рассказывают, что и другие японские бренды, пусть не официально и не в больших объемах, но продолжают завозить в Россию и продавать через свои сети запчасти. Более того, там же, в кулуарах, ходят слухи, что некоторые даже локализовали часть производства наиболее популярных и распространенных элементов, таких как фильтры и колодки. Потихоньку, негромко.