Япония оставит Россию без моторных масел и аккумуляторов

Япония расширила перечень санкций на поставки товаров в Россию. В дополнение к существующим ограничениям в список запрещенной к экспорту в нашу страну продукции вошли еще 164 позиции.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии второй раз за весну 2024 года ужесточило санкции в отношении России. Но если в мартовском пакете речь шла о конкретных физических и юридических лицах, то с 10 апреля вступят в силу новые правила поставок ряда товаров, которые затронут в том числе и автомобилистов.

Например, с 17 апреля японским компания будет запрещено экспортировать на российский рынок минеральные моторные масла, литий-ионные и никель-металлгидридные аккумуляторы. Так что у тех автовладельцев, что используют для обслуживания своих машин расходные материалы и запчасти из Страны восходящего солнца, могут возникнуть проблемы. Впрочем, «обходные» схемы через другие государства никто не отменял.

Напомним, ранее перечень санкций на поставки товаров в Россию расширила Южная Корея. Вслед за запретом на экспорт автомобилей с двигателями объемом более двух литров вступили в силу ограничения на отправку в нашу страну аккумуляторов и их компонентов.