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Известный производитель трансмиссий одобрил масла, произведенные в России

Механические и автоматические КПП от ZF можно обслуживать маслами отечественной локализации

Пополняется список продуктов автомобильной отрасли, производимых сегодня в России, которые получают официальные одобрения от крупных международных производителей техники и агрегатов, а также профильных сертифицирующих организаций. Напомним, что по причине санкций в какой-то период времени это стало практически невозможным. Так на днях смазочные материалы для механических и автоматических КПП, произведенные компанией Rolf Lubricants в Обнинске, подтвердили соответствие требованиям компании ZF Friedrichshafen AG (ZF) — одного из ведущих мировых производителей трансмиссий для легковых и грузовых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба производителя масел.

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Автор
Ярослав Алёнин

Изображение Известный производитель трансмиссий одобрил масла, произведенные в России

Одобрения получили два продукта компании, Transmission M5 A 80W-90 и Transmission S9 AGE 75W-90, произведенные в РФ. Это означает, что данные масла прошли технические испытания и производитель трансмиссий допускает их к использованию в агрегатах своего производства, поскольку они соответствуют его требованиям и обеспечивают необходимый комфорт переключения передач, оптимальные рабочие характеристики и длительный срок службы агрегата. В основе упомянутых продуктов применяются базовое масло высокой очистки и многофункциональный пакет присадок.

«Рецептура подобрана так, чтобы масла имели необходимые антикоррозионные и защитные свойства, обеспечивая оптимальное смазывание деталей КПП даже при экстремальных нагрузках. Еще один плюс этих трансмиссионных масел заключается в том, что их фрикционные свойства позволяют снизить шум от работы коробки передач», — добавили в компании.

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