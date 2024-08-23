Известный производитель трансмиссий одобрил масла, произведенные в России

Одобрения получили два продукта компании, Transmission M5 A 80W-90 и Transmission S9 AGE 75W-90, произведенные в РФ. Это означает, что данные масла прошли технические испытания и производитель трансмиссий допускает их к использованию в агрегатах своего производства, поскольку они соответствуют его требованиям и обеспечивают необходимый комфорт переключения передач, оптимальные рабочие характеристики и длительный срок службы агрегата. В основе упомянутых продуктов применяются базовое масло высокой очистки и многофункциональный пакет присадок.
«Рецептура подобрана так, чтобы масла имели необходимые антикоррозионные и защитные свойства, обеспечивая оптимальное смазывание деталей КПП даже при экстремальных нагрузках. Еще один плюс этих трансмиссионных масел заключается в том, что их фрикционные свойства позволяют снизить шум от работы коробки передач», — добавили в компании.