Обязательную маркировку моторных масел в России запустят 1 сентября 2025 года

В России ряд новых автомобильных товаров, включая смазочные материалы и специальные жидкости, начнут маркировать в системе «Честный знак». С 1 марта следующего года производители, продавцы, а также импортеры подобной продукции обязаны проходить регистрацию в государственной информационной системе (ГИС), которая поможет отслеживать товары с маркировкой. Для моторных масел она станет обязательной с 1 сентября.

Документ об обязательной маркировке моторных масел и других материалов для нужд автомобилистов размещен на интернет-портале правовой информации. Упаковку таких товаров в обязательном порядке начнут маркировать с 1 сентября 2025 года, загружая данные в ГИС.

Остатки на складах, изготовленные или привезенные в Россию до начала следующей осени, предстоит помечать до 31 октября 2025-го. Оборот и вывод из оборота смазочных материалов без маркировки будет возможен по 30 ноября.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что новые правила оборота моторных масел в России грозят водителям разорением. Эксперты оценили все плюсы и минусы обязательной маркировки.