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Центробанк признал проблемы с обслуживанием китайских автомобилей

Обсуждения в среде автомобилистов и представителей бизнеса нюансов сервиса китайских машин в России вышли на новый виток. Банк России в своем докладе по региональной экономике на высшем уровне признал, что техника из Поднебесной преподносит проблемы и автосервисам, и автовладельцам.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Центробанк признал проблемы с обслуживанием китайских автомобилей

Как сообщают «Ведомости», которые изучили отчет Центробанка, основной сложностью для представителей брендов, официально представленных на российском рынке, является логистика. Доставлять запчасти для обслуживания машин непросто даже авторизованным представителям марок. А с моделями, поставленными по серому импорту, ситуация еще сложнее.

По данным финансового регулятора, сервис китайских автомобилей, ввезенных по неофициальным каналам, осложняется отсутствием складского запаса запчастей, что увеличивает сроки ремонта. И это в случае, если необходимые детали вообще можно подобрать и заказать, поскольку для многих машин из КНР либо нет каталога запчастей, либо они существуют только на китайском языке.

Напомним, ранее в ходе исследования выяснилось, что в целом новые китайские машины ломаются не чаще прочих иномарок, а стоимость устранения неполадок в половине случаев относительно невысока — средний чек ремонтных работ автомобилей из Китая составляет менее 20 000 рублей.

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