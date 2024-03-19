Центробанк признал проблемы с обслуживанием китайских автомобилей

Обсуждения в среде автомобилистов и представителей бизнеса нюансов сервиса китайских машин в России вышли на новый виток. Банк России в своем докладе по региональной экономике на высшем уровне признал, что техника из Поднебесной преподносит проблемы и автосервисам, и автовладельцам.

Как сообщают «Ведомости», которые изучили отчет Центробанка, основной сложностью для представителей брендов, официально представленных на российском рынке, является логистика. Доставлять запчасти для обслуживания машин непросто даже авторизованным представителям марок. А с моделями, поставленными по серому импорту, ситуация еще сложнее.

По данным финансового регулятора, сервис китайских автомобилей, ввезенных по неофициальным каналам, осложняется отсутствием складского запаса запчастей, что увеличивает сроки ремонта. И это в случае, если необходимые детали вообще можно подобрать и заказать, поскольку для многих машин из КНР либо нет каталога запчастей, либо они существуют только на китайском языке.

Напомним, ранее в ходе исследования выяснилось, что в целом новые китайские машины ломаются не чаще прочих иномарок, а стоимость устранения неполадок в половине случаев относительно невысока — средний чек ремонтных работ автомобилей из Китая составляет менее 20 000 рублей.