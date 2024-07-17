Автоэксперт объяснил, почему нельзя заправлять кондиционер «на обочине»

В условиях аномальной жары, которая в России становится нормой, на первый план выходит эффективная работа климатической системы в автомобиле. Нарушить ее может множество факторов, и один из них — казалось бы, безобидная заправка кондиционера у дороги.

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов озвучил RG.ru ряд проблем, с которыми может столкнуться водитель при обращении к услугам придорожных мастеров заправки кондиционера.

Важную роль, по словам эксперта, играет непосредственно фреон — некачественный или неподходящий хладагент может вывести из строя компрессор или другие элементы климатической системы. Кроме того, мобильные заправки должны использовать «правильное» оборудование и строго соблюдать технологии. А к этому тоже зачастую возникают вопросы.

— На сертифицированных станциях, где есть данная услуга, обязательно проводится проверка качества фреона с помощью колбы, правильный тест вакуумации, проверка давления. А для этого требуется специальное оборудование, которого у «обочечников», естественно, нет. «Горе-специалисты» могут закачать некорректный объем фреона, они не проводят проверку на утечки хладагента, необходимый ремонт. И если система кондиционирования впоследствии дает сбой, то обратиться автовладельцу некуда, — подчеркнул эксперт.