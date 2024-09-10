«Погремушка»: чем может быть вызвана вибрация кузова авто на малых скоростях

Вибрирование кузова легковушки при запуске двигателя и при разгоне, не просто неприятное для водителя и пассажиров явление, но и свидетельство явной неисправности определенных узлов и агрегатов машины. Опытный автоксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд», чем этот эффект может быть вызван в машинах различных конструкций.

Многие автомобилисты сталкивались с такой проблемой: практически сразу после того, как заводился двигатель машины, к его мерному урчанию добавлялся непривычный (и, само собой, неприятный) посторонний звук — вибрация одного или нескольких элементов кузова. Иногда это звуковое сопровождение возникало в момент, когда авто начинало набирать скорость.

Понятно, что считать это нормой нельзя, даже если речь идет о подержанной машине. Хорошо, если владелец авто точно знает причину «болезни». Например, ему известно, что ослаб крепеж стальной защиты под днищем, и его нужно просто подкрутить. А если причина «виброэффекта» неочевидна?

На самом деле, даже если все кузовные элементы крепко держатся на своих исходных местах, причины для их звучания могут быть самые разные, комментирует ситуацию автоэксперт Ярослав Бойко. Чтобы верно диагностировать природу возникшей вибрации, необходимо, прежде всего, точно определить момент, в который возникает этот эффект. Дело в том, что вибрировать может и двигатель автомобиля, и КП, и подвеска.

— Если вы запускаете мотор и начинается вибрация, или она проявляется на холостых оборотах, это может указывать на некорректную работу форсунок или свечей зажигания, на отсутствие компрессии, неисправные подушки двигателя и ряд других проблем, касающихся механической части двигателя, — рассказывает собеседник портала «АвтоВзгляд». — Если же машина дергается в начале и по ходу движения, то возможны проблемы с механической частью: неисправность привода, коробки передач или редуктора.

Фото портала АвтоВзгляд.

— В случае с задним или полным приводом виновником неприятности может быть карданный вал. Причем в авто с МКП под подозрение попадают как собственно коробка, так и сцепление. Если же машина оснащена «автоматом» или «роботом», стоит поискать «корень зла» в механических частях и фрикционных дисках.

В ТС, у которого есть демпферный шкив коленвала, а это «дизели» и машины с более мощными бензиновыми моторами, этот самый шкив может быть разбит, отсюда и вибрации. Также не стоит забывать про внутренние ШРУСы, — уточняет наш эксперт.

Кроме того, заметим, диагностика может выявить нечто совсем банальное. Например, выяснится, что опоры двигателя вышли из строя — растрескались либо получили некий дефект. В результате мотор сам подпрыгивает, и этот импульс передается на кузов, вызывая вибрации.