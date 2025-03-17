Расходы россиян на подготовку машин к весне ощутимо увеличились

В первой половине марта российским водителям пришлось заплатить за весеннюю подготовку автомобиля на 14-16% больше, чем за аналогичный период в 2024-м. Подорожали услуги автомойки и шиномонтажа, и сами покрышки, и омывающая жидкость для стекол, и «дворники».

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследования аналитического центра «Чек индекс». Согласно данным экспертов, шиномонтаж в среднем прибавил в цене 19%, его оценили в 2,46 тыс. рублей. В годовом выражении услуга стала дороже почти на четверть. На автомойке в целом начали просить на 16% больше — 1,21 тыс. рублей, ее востребованность выросла на 15%.

Средний ценник на шину достиг отметки 7,54 тыс. рублей. По процентам наценка составила столько же, сколько и в случае автомойки. Число покупок резины упало на 19% и на 5% в случае «омывайки». Кстати, за нее платили на 12% больше, чем раньше — в районе 420 рублей.

Все вышеперечисленные товары и услуги являются стандартным набором для подготовки автомобиля к весне. Специалисты оценили его в 35,295 тыс. рублей, что на 16% дороже, чем в прошлом году. Однако если считать без шин, то речь идет о 14%.

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