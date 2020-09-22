Как просто и недорого улучшить головной свет автомобиля и мотоцикла?

Новые светодиодные лампы ближнего и дальнего света LEDriving HL* излучают холодный белый свет с цветовой температурой 6000 К, их яркость вдвое превышает стандартные «галогенки». Они не греются, следовательно, в блоке не собирается конденсат, компактны и просты в установке, не слепят встречный поток, но, главное, они прослужат долго — заводская гарантия составляет два года!

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* Данные лампы не имеют одобрения ECE. Только для внедорожного использования.