Как просто и недорого улучшить головной свет автомобиля и мотоцикла?

Проблема освещенности всегда была присуща отечественным дорогам, но решать ее отчего-то было задачей водителей, а не властей. Мол, вам надо — вы и работайте. Это породило огромное количество тюнинга, который, несмотря на запреты, везли с китайской барахолки и «колхозили» на машины. Но выхода другого не было: ездить в темноте у нас просто опасно. Сейчас выход, причем качественный, простой в инсталляции и эксплуатации найден: немцы из Osram выпустили специальную серию автомобильных светодиодных ламп семейства LEDriving типа H4 и H7 с оптимальным соотношением цены (они в два раза дешевле премиальных) и эксплуатационных характеристик.
Новые светодиодные лампы ближнего и дальнего света LEDriving HL* излучают холодный белый свет с цветовой температурой 6000 К, их яркость вдвое превышает стандартные «галогенки». Они не греются, следовательно, в блоке не собирается конденсат, компактны и просты в установке, не слепят встречный поток, но, главное, они прослужат долго — заводская гарантия составляет два года!
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* Данные лампы не имеют одобрения ECE. Только для внедорожного использования.