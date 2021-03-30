Как технологии влияют на ресурс автомобильных аккумуляторов

— Не секрет, что ситуация с COVID-19 негативно повлияла на мировую автоиндустрию и на промышленность многих европейских стран. Как из этой сложной ситуации выходит компания TAB?

— Безусловно, нынешняя вирусная ситуация с пандемией повлияла на организацию работы наших предприятий. Влияние COVID-19 в определенной степени отразилось и на экономических показателях компании. В первую очередь это связано с теми ограничительными мерами, которые вводились в нашей стране. Тем не менее, наши заводы не прекращали работу и сейчас функционируют согласно намеченным планам.

— Компания TAB тесно связана с российским рынком уже почти 40 лет. Как сегодня позиционирует себя ваша компания в России и каковы ее успехи в качестве поставщика импортных батарей?

— Россия еще со времен СССР представляет для нас стратегически важный рынок. Мы успешно продвигаем здесь такие бренды аккумуляторов, как TAB, Topla и Vesna, которые пользуются большой популярностью среди российских автомобилистов. Наша компания уже несколько лет подряд занимает второе место среди зарубежных производителей, поставляемых свои батареи на российский рынок. В планах компании — увеличить долю поставок до 8—10% от ежегодных потребностей рынка, составляющих примерно 11 млн АКБ.